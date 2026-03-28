Nitra otočila duel v presilovkách. Čaládi: Sústredíme sa len na to, čo máme v rukách

Hokejisti Nitry sa priblížili k bránam semifinále play off Tipsport ligy a svoj postup môžu spečatiť už v nedeľu na ľade Michaloviec.
Nitrania zvládli dôležitý piaty duel, v ktorom pod Zoborom zvíťazili 5:3. Hosťujúci tréner Erik Čaládi pochválil výkon rozhodcov napriek tomu, že po stretnutí boli práve niektoré ich verdikty predmetom diskusií.
Dvojgólový kanadský útočník Jake Virtanen potvrdzoval svoju výbornú formu aj v piatej konfrontácii desiateho tímu základnej časti s jej víťazom.
Práve on spolu so spoluhráčmi z elitného útoku hostí Jordanom Martelom a Marcom-Olivierom Royom sú najväčším postrachom nitrianskej defenzívy.
Trojica mala prsty v 13 z 15 gólov „líšok“ v sérii, v ktorej boli jasným favoritom „corgoni“, no ich súper značne vzdoruje.
Za stavu 2:1 pre hostí dostal v piatok „háčik“ v úniku Martel, no bez odozvy rozhodcov. Na opačnej strane v presilovke vyrovnal Robby Jackson a následne prišiel na rad ďalší moment, ktorý sa po stretnutí rozoberal.
Domáci útočník Filip Bajtek šiel do súboja v bránkovisku súpera, kde strčil do Petra Lichanca, ktorý mu úder opätoval, no intenzívnejšie a zasiahol ho do oblasti tváre.
Podobný incident sa udial v úvode druhého zápasu, keď videl za krosček trest 5+DKZ nitriansky útočník Matej Paulovič a Lichanec dopadol rovnako.
Hosťom rozhodcovia neuznali gól, pri ktorom sa Martel vystavil sám ofsajdovému postaveniu pri prechode do útočného pásma.
Čaládi: Sú veci, ktoré nedokážeme kontrolovať
„Sú to veci, ktoré nedokážeme kontrolovať. Sústredíme sa len na to, čo máme v rukách. Ten zápas ide, bola vynikajúca atmosféra na štadióne, skvelí fanúšikovia. Prišli aj od nás na výjazd, ktorí tomu pomohli,“ reagoval Čaládi, ktorý sa vyjadril aj k neuznanému gólu, pričom v mixzóne pochválil hlavných arbitrov za ich výkon.
„Mal som trošku iný pohľad na to. Bavili sme sa o tom, ale všetok rešpekt. Zdalo sa mi, že nemusí mať hráč na hokejke puk, aby ho kontroloval.
Boli názoru, že si ho zobral a nemal ho pod kontrolou. Je to subjektívny názor ich a môj, gól sa neuznal a od toho sa môžeme odraziť. Myslím si, že rozhodcovia odpískali vynikajúci zápas.“
Nitrania ťažšie hľadajú recept na bránenie trojice Virtanen, Martel, Roy. Poväčšine na ľad posielajú takisto elitný útok postavený okolo Michala Krištofa s Matejom Paulovičom, no od úvodu druhej časti hry nasadila nitrianska striedačka na produktívnych Kanaďanov trojicu Jakub Lacka, Sebastián Čederle a Dávid Okoličány.
Máme štyri vyrovnané päťky
„Nemáme iba jednu formáciu, ktorá na nich vyslovene hrá. Máme štyri vyrovnané päťky, ktoré vedia hrať defenzívne i ofenzívne. Rozhodli sme sa, že ich tam pošleme.
My sa nebudeme prispôsobovať tomu, čo hrajú oni. My musíme raziť našu taktiku, čo sa nám posledné dva zápasy vypláca,“ povedal nitriansky asistent trénera Ivan Švarný.
Nitra preklopila duel na svoju stranu práve pri päťminútovej presilovke, ktorú si však po fauloch Jakub Lacku a Krištofa výrazne skrátili.
Napriek tomu v nej strelili dva góly, najskôr v polovici zápasu skóroval štvrtýkrát v troch dueloch série 21-ročný útočník Ondrej Molnár. Ešte výhodnejšiu presilovku štyroch proti trom využil po deviatich sekundách gólom Josh Passolt. Hosťujúci obranca Jakub Meliško ešte zariadil drámu aj do tretieho dejstva, no v ňom si už Nitra postrážila zisk tretieho bodu.
Štvrťfinálové súboje si užíva práve spomínaný Molnár, ktorý začal sériu ako zdravý náhradník. Hernú prax získaval v play off juniorskej extraligy, v ktorej pomohol mladým Nitranom k postupu do finále.
V štyroch dueloch juniorky zaznamenal až 11 bodov a nabral sebavedomie i hernú prax. „Ja si myslím, že sebavedomie som mal aj predtým. Potreboval som si zahrať, dostať väčší ice-time. Je to super, som rád, že sa nám darí.
Som za moje góly rád, ale teší ma, že sme vyhrali. Všetci sme hrali bojovne, boli nejaké chybičky, ale zvládli sme to. Budeme to chcieť v Michalovciach ukončiť,“ vyjadril sa Molnár.
