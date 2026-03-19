Nitra vstupuje do play-off ako topfavorit. Michalovce veria, že senzácia je reálna

Hokejisti Nitry naplnili očakávané predpoklady v základnej časti Tipsport ligy a po triumfe v dlhodobej časti chcú zabojovať o tretí titul v histórii klubu.
„Corgoňom“, ktorí sa už naučili fungovať s nálepkou topfavorita, sa do cesty vo štvrťfinále play-off postaví najnižšie nasadený tím vyraďovačky HK Dukla Michalovce.
Nitrania nabrali od januára 2026 skvelú formu. V novom kalendárnom roku zaznamenali až 16 víťazstiev v 20 zápasoch.
Prehrali iba s dvoma súpermi, až trikrát podľahli Zvolenu pod vedením svojho bývalého trénera Antonína Stavjaňu a raz nestačili na Banskú Bystricu. Proti „baranom“ uzavreli aj základnú časť, keď 8. marca vyhrali pod Urpínom 3:0.
Od predchádzajúceho stretnutia tak mali pauzu 12 dní, zatiaľ čo Michalovčania budú rozohraní po úspešnej baráži proti Spišskej Novej Vsi, v ktorej odohrali štyri stretnutia v priebehu piatich dní. Zemplínčania obsadili v základnej časti 10. miesto.
Nitra chce hrať poctivý hokej
„Určite bude veľký tlak z tribún na nás, aby sme prešli cez Michalovce hladko. Je to však play-off, tieto zápasy budú tesné a budú rozhodovať detaily.
Dôležitá bude aj osobná herná disciplína, aby sme im zbytočne nedávali nejaké šance navyše. Chceme hrať poctivý hokej a verím v to, že sériu vyhráme,“ uviedol nitriansky obranca Martin Vitaloš v rozhovore pre TASR.
Dvadsaťpäťročný defenzívny bek patril medzi najlepších hráčov v uplynulej play-off, v ktorej Nitrania obhajovali majstrovský titul. Padli až v predĺžení siedmeho zápasu finálovej série na ľade Košíc.
Vitaloš sa v predošlom ročníku blysol tvrdou hrou, keď ovládol štatistiku hitov. Práve play-off hokej by mal vyhovovať Vitalošovmu hernému štýlu.
„Bude podstatné, aby sme naskočili čo najskôr do rozbehnutého vlaku a herného systému play-off. Sú to už dva týždne od nášho posledného zápasu. Mali sme síce jeden modelovaný duel na tréningu, ale stále to nie je to, čo sa reálne bude hrať v play-off. äV ňom budeme musieť hrať veľmi fyzický a rýchly hokej,“ povedal Vitaloš, ktorý hrá pod Zoborom už šiestu sezónu. Nitru opustil nakrátko v ročníku 2022/23, keď pôsobil v českej Plzni.
Nitra a Michalovce odohrali v tomto ročníku štyri vzájomné zápasy, z ktorých tri vyhral víťaz základnej časti. Oba tímy sa stretli v play-off iba raz, v sezóne 2023/24 postúpila Nitra cez Michalovce do finále (4:2 na zápasy), v ktorom získala druhýkrát v histórii klubu majstrovský titul.
Michalovce pôjdu do Nitry ukradnúť minimálne jeden zápas
Hokejisti Michaloviec si budú chcieť vziať inšpiráciu z minuloročného play-off najvyššej slovenskej súťaže.
Cieľom Michalovčanov bude prekvapiť svojho súpera rovnako, ako sa to vlani vo štvrťfinále podarilo desiatemu Zvolenu proti prvej Spišskej Novej Vsi.
Postupom cez Nitru by tím vedený nitrianskym rodákom Erikom Čaládim šokoval hokejovú verejnosť. Napriek jasnému rozdeleniu pozícií favorita a outsidera sú Michalovce odhodlané zabojovať aj proti rozbehnutej Nitre, ktorá vyhrala v tomto kalendárom roku 16 z 20 zápasov.
„Určite si pozrieme nejaké videá a poctivo sa pripravíme. Je nám jasné, že to bude výborný súper, ale my si veríme a pôjdeme tam ukradnúť minimálne jeden zápas. Náš tréner pochádza z Nitry a verím preto, že nájde nejaký recept na úspech,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk útočník Michaloviec Matúš Spodniak.
Nitrianske prostredie pozná aj michalovský brankár Vladimír Glosár, ktorý stál v bránke svojho tímu vo všetkých štyroch dueloch kvalifikácie proti Spišiakom. Dvadsaťsedemročný gólman si v minulosti obliekal dres Nitry v juniorskej kategórii.
„Áno, pre mňa osobne to bude extra motivácia, pretože som tam pôsobil v juniorke. V Nitre je vždy výborná atmosféra a ja mám takéto zápasy rád. V základnej časti sme s nimi hrali vyrovnané zápasy. Nevyšiel nám iba jeden, ale to sme mali hustý program a cestovali sme tam deň v zápasu. Verím preto, že to bude vyrovnané,“ povedal Glosár.
Program série Nitra - Michalovce
1. zápas piatok 20. marca:
18.00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce
2. zápas sobota 21. marca:
18.00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce
3. zápas utorok 24. marca:
17.30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra
4. zápas streda 25. marca:
17.30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra
prípadný 5. zápas piatok 27. marca:
18.00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce
prípadný 6. zápas nedeľa 29. marca:
/čas bude známy neskôr/ HK Dukla Michalovce - HK Nitra
prípadný 7. zápas utorok 31. marca:
18.00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce