ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (48. kolo - predohrávka)

Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 48. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 48. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
20.01.2026 o 18:00
48. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Stano, Lesay – Durmis, Jedlička.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 48. kola TIPSPORT ligy medzi HK Nitra a HK DUKLA Michalovce.
Nitra sa nachádza na 2. mieste tabuľky so ziskom 75 bodov. Lepšie je na tom len Slovan, ktorý má 83 bodov. Z 40 odohraných zápasov má na konte 26 výhier (20 po riadnom hracom čase) a 14 prehier (11 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrala v Poprade 5:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 30 bodmi Paulovič.
Michalovce sú na 10. mieste tabuľky a získali 47 bodov. Horšie sú na tom len Trenčín a Prešov. Z 40 odohraných zápasov majú na konte 15 výhier (11 po riadnom hracom čase) a 25 prehier (19 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali v Banskej Bystrici 4:5 po samostatných nájazdoch. Najproduktívnejším hráčom tímu je so 45 bodmi Martel, ktorý je zároveň druhým najproduktívnejším hráčom celej súťaže.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa z víťazstva 4:3 po predĺžení tešili hokejisti Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.