NHL vyjadrila spokojnosť počas testov arény. Bettman: Nie je to naše podujatie

Hokejová NHL a Hráčska asociácia NHL (NHLPA) v spoločnom vyhlásení vyjadrili spokojnosť s tým, ako prebehli víkendové testovacie podujatia v novej hokejovej hale pre blížiace sa zimné olympijské hry.
Generálku v Miláne označili za dobrý skúšobný beh, ktorý poskytol dôležitý pohľad na aktuálny stav výstavby.
Zástupcovia ligy aj hráčskej asociácie boli počas víkendu prítomní v hale, kde organizátori usporiadali zápasy na otestovanie ľadovej plochy, zatiaľ čo práce na dokončení šatní, zázemia a ďalších priestorov pokračujú.
Ženský turnaj má odštartovať 5. februára a mužský 11. februára. Aréna Santa Giulia bude hostiť počas februárového olympijského turnaja 33 zápasov základnej a potom aj vyraďovacej fázy. Od piatka sa v hale hrali duely Talianskeho pohára a šéf Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif ocenil kvalitu plochy, hoci malá diera v ľade spôsobila krátke prerušenie piatkového zápasu. V sobotu sa odohrali tri stretnutia už bez problémov.
„Stále sú tu výzvy, ktoré sú pri novom ľade a v ešte nedokončenej hale nevyhnutné, ale očakávame, že práce potrebné na odstránenie všetkých zostávajúcich problémov budú pokračovať nepretržite.
NHL a NHLPA budú situáciu naďalej sledovať a budú pripravené konzultovať a radiť pri vykonávaných prácach, aby miestny organizačný výbor, Medzinárodný olympijsky výbor (MOV) a IIHF zabezpečili turnaj a podmienky na ľade hodné najlepších hráčov sveta,“ uviedli NHL a NHLPA vo vyhlásení.
Komisár NHL Bettman povedal, že podľa správ, ktoré dostal, dopadli testovacie podujatia v poriadku, hoci priznal, že ešte veľa práce zostáva.
„Boli sme uistení, alebo aspoň očakávame, že všetko, čo treba, bude včas dokončené. Ale ako viete, nie je to naše podujatie. Sme pozvaní hostia. Napriek tomu sme ponúkli pomoc, konzultácie a poradenstvo, ak budú mať pocit, že je to potrebné a vhodné, pretože v tejto oblasti máme určité skúsenosti,“ povedal Bettman podľa agentúry AP.
Bettman verí, že lepšiu predstavu o skutočnom stave vecí bude mať po svojom príchode do Milána. „Pre našich hráčov bolo vždy dôležité, aby si na olympiáde zahrali tí najlepší proti najlepším. Aj preto sme súhlasili s prestávkou v NHL a s ich účasťou. V konečnom dôsledku však na túto otázku musia odpovedať MOV a IIHF,“ dodal.
Hokej na zimných olympijských hrách
Hokejový turnaj mužov sa na olympiáde hrá od roku 1920. Prvý turnaj bol totiž súčasťou letných olympijských hier. Od prvých zimných hier v roku 1924 však na ZOH nikdy nechýbal. Najviac titulov má na konte Kanada - 13. Sedemkrát sa tešil Sovietsky zväz a štyrikrát USA. Obhajcom titulu z Pekingu je Fínsko, ktoré vo finále zdolalo Rusko, ktoré štartovalo pod názvom olympijský výbor. Ženský turnaj je na zimnej olympiáde od Nagana 1998, najviac titulov má na konte tiež Kanada - 5.
Hokej na Olympiáde Miláno 2026
Mužský turnaj sa v Miláne hrá od 10. do 22. februára. Dvanásť tímov je rozdelených do troch skupín. Z každej skupiny si priamu účasť vo štvrťfinále zabezpečia traja víťazi a najlepší tím z druhého miesta. Zvyšných osem mužstiev sa predstaví v play off o štvrťfinále. Každý tím tak na ZOH v Miláne odohrá minimálne štyri zápasy. Slovensko si účasť vybojovalo v kvalifikácii, v Miláne v skupine B postupne vyzve Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko. Pozrite si program a výsledky hokejového turnaja mužov na ZOH 2026. Turnaja sa zúčastnia aj hokejisti z NHL, ktorí chýbali na posledných dvoch olympijských hrách. Ženský turnaj sa hrá od 5. do 19. februára.
Slovensko na olympijských turnajoch
Slovenskí hokejisti štartujú už na svojej deviatej olympiáde. Prvýkrát sa na zimných hrách v ére samostatnosti predstavili v Lillehammeri 1994, kde prekvapivo obsadili 6. miesto. Najlepším umiestnením Slovákov je 3. priečka z posledných ZOH v Pekingu, kde vybojovali prvýkrát v histórii medailu. Dovtedy bolo maximum semifinále z Vancouveru 2010, kde nakoniec obsadili štvrtú priečku. V Soči 2014 a Pjongčangu 2018 skončili Slováci na predposlednom 11. mieste. O olympiádu v Miláne museli bojovať v domácej kvalifikácii, ktorú vyhrali bez straty bodu. V skupine B na ZOH 2026 postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko. Pozrite si prehľad všetkých účastí Slovenska na olympijských hokejových turnajoch.