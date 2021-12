Po Vancouvri aj Philadelphia. Flyers vyhodili trénera

Vigneault trénoval Flyers od 15. apríla 2019, keď vystriedal Scotta Gordona, niekdajšieho dočasného trénera.

V poslednej dobe veľmi kritizovaný kouč dostal Philadelphiu hneď vo svojej prvej úplnej sezóne do druhého kola play off, kde však neprešli cez New York Islanders.

Má bohaté skúsenosti. V NHL pôsobí od sezóny 1992/93. Začal ako asistent v Ottawe, neskôr už ako hlavný tréner viedol Montreal, Vancouver, NY Rangers a naposledy Philadelphiu.