Kokaín je bežný ako pivo. Drogy v NHL už nie sú tajomstvo

Jeden by povedal, že play-off 2021 bolo pre najstarší klub NHL plné optimizmu, nádeje a radosti. Všetko ružové, až na poslednú sériu. Hlavným strojcom úspechu bol brankár Carey Price, ktorý chytil formu, akú už dávno nie.

Montreal zažíval hokejovú eufóriu, prvú po dlhom čase. Canadiens predviedli heroický obrat v prvom kole play-off proti Torontu Maple Leafs, potom vynulovali Winnipeg a prekvapivo došli cez Vegas až do finále. Na Stanley Cup nedosiahli. Šťastný koniec rozprávky im nedopriala Tampa Bay.

Bol - ako sa vraví - „na koni“. Svoj tím držal v každom zápase, pričom Habs šli do všetkých sérií v role outsidera. Ak by vyhrali titul, ocenenie pre najužitočnejšieho muža vyraďovacích bojov by takmer určite získal Price.

Lenže pod pozlátkou senzačných výkonov skrýval útrapy. Nebyť jeho rozhodnutia vyhľadať pomoc, svet by sa o tom zrejme nikdy nedozvedel.

A možno dozvedel, ale tým najhorším možným spôsobom.