Chárov tím sa dostáva na víťaznú vlnu, brankár má výnimočnú sériu

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Islanders v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom vyhrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Vegas Golden Knights 2:0.

Vybojovali druhé víťazstvo za sebou a opäť na nulu.

Islanders znovu podržal Rus Iľja Sorokin. Stal sa prvým brankárom v klubovej histórii, ktorý vychytal dva shutouty v priebehu dvoch dní. Deň predtým si udržal čistý štít v zápase s Arizonou (3:0).

Chára odohral 16:15 minúty, pripísal si jednu strelu, plusový bod a odsedel dva dvojminútové tresty za nedovolené bránenie.