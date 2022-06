Finále sa im vzďaľuje. Černákova Tampa Bay prehrala aj druhý zápas v sérii

NHL - finále Západnej konferencie, 2. zápas

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers zvládli aj druhé stretnutie na domácom ľade a do Tampy Bay sa presťahujú s vedením 2:0 na zápasy.

Vyhrali 3:2. Prvý gól zápasu strelil v tretej minúte Kučerov, ale to bolo jediné vedenie Tampy Bay v dueli. V 6. minúte sa presadil Miller, v 18. minúte Kakko.

Po bezgólovej druhej časti hry skóroval v 42. minúte Zibanejad a strelil víťazný zásah. Posledný gól dal v 58. minúte Paul, ktorý znížil na definitívnych 3:2.

Slovenský obranca Erik Černák odohral 16 minút a 50 sekúnd, pripísal si mínusový bod, dve trestné minúty, dva hity, strelu na bránu a blok.