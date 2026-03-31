ONLINE: New York Rangers - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Sýkora, Nemec)

Hokejisti tímov New York Rangers a New Jersey Devils dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví slovenský obranca Šimon Nemec. Za domácich nastúpi jeho krajan a útočník Adam Sýkora.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: New York Rangers - New Jersey Devils dnes (hokej, NHL, Adam Sýkora, Šimon Nemec, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
01.04.2026 o 01:00
NY Rangers
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Československá stopa
Sledovať dnes budeme aj súboj slovenských hráčov. Na domácej strane sa predstaví útočník Adam Sýkora, ktorý si po nedávnom debute v NHL stihol otvoriť strelecký účet, vrátane druhého presného zásahu v poslednom zápase proti Floride. Aktuálne tak má na svojom konte 2 body (2+0) za prvé 3 stretnutia v zámorskej profilige.
Na opačnej strane by nemal chýbať obranca Šimon Nemec, ktorý sa taktiež dokázal gólovo presadiť v poslednom zápase proti Chicagu. Na svojom konte tak má aktuálne 26 bodov (11+15) za 59 odohratých zápasov.
Chýbať nebude ani české zastúpenie, keď sa spolu s Adamom Sýkorom predstaví v domácom drese aj útočník Jaroslav Chmelař, ktorý si v 20 zápasoch pripísal zisk 3 bodov (2+1).
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, keď sa proti sebe postaví New York Rangers a New Jersey Devils.
Pre obe mužstvá pôjde o 3. vzájomný duel v rámci aktuálnej sezóny, pričom si v oboch stretnutiach poradilo New Jersey výsledkom 6:3. Celkovo pôjde vôbec o ich tretie vystúpenie aj v rámci jedného mesiaca. Hoci sa Rangers aktuálne nachádzajú na poslednej pozícii v rámci Východnej konferencie, po sérii prehier odštartovali šnúru víťazstiev, ktorú natiahli na dva zápasy. Naopak diabli zvíťazili v troch z posledných štyroch vystúpení, čo ich vynieslo na aktuálnu 13. pozíciu v konferencii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: