NHL: Sýkora s prvou asistenciou, Rangers zdolali doma Detroit

Hokejisti tímov New York Rangers a Detroit Red Wings dnes večer hrali ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstavil slovenský útočník Adam Sýkora.
ONLINE PRENOS: New York Rangers - Detroit Red Wings dnes (hokej, NHL, Adam Sýkora, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
04.04.2026 o 18:30
NY Rangers
4:1
(1:0, 1:0, 2:1)
60' minúta
Ukončený
Detroit
Prehľad
Góly a asistencie: 14. Chmelař (Gavrikov, Sýkora), 36. Perreault (Zibanejad, M. Robertson), 48. Perreault (Brodzinski, Fox), 59. Perreault (J. Miller, Fox) – 60. Perron (Finnie, J. van Riemsdyk). Rozhodca: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis. Diváci: 17292.
Prenos
Statistika
Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %, odchytal 59:45
John Gibson (DET) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 55:33
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:00
Adam Sýkora (NYR) – 0+1, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %
2. Gabe Perreault (NYR) – 3+0
3. Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0
Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %, odchytal 59:45
John Gibson (DET) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 55:33
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:00
Adam Sýkora (NYR) – 0+1, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %
2. Gabe Perreault (NYR) – 3+0
3. Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0
New York Rangers – Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 14. Chmelař (Gavrikov, Sýkora), 36. Perreault (Zibanejad, M. Robertson), 48. Perreault (Brodzinski, Fox), 59. Perreault (J. Miller, Fox) – 60. Perron (Finnie, J. van Riemsdyk). Rozhodčí: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 17292. Průběh zápasu: 4:0, 4:1.
Branky a nahrávky: 14. Chmelař (Gavrikov, Sýkora), 36. Perreault (Zibanejad, M. Robertson), 48. Perreault (Brodzinski, Fox), 59. Perreault (J. Miller, Fox) – 60. Perron (Finnie, J. van Riemsdyk). Rozhodčí: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 17292. Průběh zápasu: 4:0, 4:1.
Konec zápasu.
59:27
59:27
Detroit právě vstřelil branku!
Nakonec se ještě také prosazují hosté, když svou střelu za záda domácího brankáře poslal DAVID PERRON – 4:1. Ten už jenom kosmeticky skóre upravil. Asistence: Emmitt Finnie a James van Riemsdyk.
Nakonec se ještě také prosazují hosté, když svou střelu za záda domácího brankáře poslal DAVID PERRON – 4:1. Ten už jenom kosmeticky skóre upravil. Asistence: Emmitt Finnie a James van Riemsdyk.
58:35
Red Wings jsou bez brankáře a se šesti bruslaři v poli. Vhazuje se na pravém kruhu v pásmu New Yorku.
58:16
58:16
Rangers právě vstřelili branku!
Je hotovo, GABE PERREAULT trefuje zcela prázdnou hostující branku a kompletuje tak svůj dnešní hattrick – 4:0. Asistence: J. T. Miller a Adam Fox.
Je hotovo, GABE PERREAULT trefuje zcela prázdnou hostující branku a kompletuje tak svůj dnešní hattrick – 4:0. Asistence: J. T. Miller a Adam Fox.
58:00
Hrají se poslední dvě minuty třetí třetiny.
57:14
Hosté pokračují v další akci, zblízka to zkusil z bekhendu Dylan Larkin, ale jeho přízemní pokus byl sražen mimo tři domácí tyče.
56:15
Domácí jsou v plném počtu a ustáli další oslabení.
56:14
Domácí opět získali puk, který dostávají daleko od Jonathana Quicka.
54:45
Další nebezpečné zakončení Moritze Seidera, ale jeho ránu kryje obrana domácích a ti se hned osvobozují.
54:15
Vyloučení v týmu New York Rangers:
Noah Laba – 2 min., vysoká hůl.
Noah Laba – 2 min., vysoká hůl.
54:15
Komerční přestávka.
54:15
Moritz Seider napřáhl na modré čáře a jeho prudká rána pak končí na pozorném brankáři Jonathanu Quickovi. Domácí pak vyhazují kotouč do středního pásma tak, aby z toho nebylo zakázané uvolnění.
53:40
Další komerční přestávka.
53:05
Další nepovedený pokus hostů, Patrick Kane na hraně pravého kruhu vyslal přízemní pokus, ale obrana Rangers dostala puk do bezpečí.
52:15
Moritz Seider vybojoval puk za vlastní brankou, poté ho zavezl do útočného pásma, ale tam ho o něj připravila obrana New Yorku.
51:10
Po levé straně se dostal do pásma Detroitu Noah Laba, ale zblízka nedokázal překonat Johna Gibsona. Ten má další zákrok a po něm hru nechává plynout dál.
50:20
Na řadě je další komerční přestávka.
50:19
Rangers se ubránili a už jsou v plném počtu.
49:23
Mika Zibanejad sebral kotouč, který se poflakoval u brankoviště Rangers a hned ho poslal do bezpečí mimo dosah Jonathana Quicka.
48:45
Jonathan Quick zlikvidoval pokus z levého kruhu, který vyslal Lucas Raymond a má kotouč ve své moci. Hned na to hru zastavuje.
48:19
Vyloučení v týmu New York Rangers:
Conor Sheary – 2 min., vysoká hůl.
Conor Sheary – 2 min., vysoká hůl.
48:14
Další komerční přestávka.
47:13
47:13
Rangers právě vstřelili branku!
Přesilovka je využita a domácí vedou 3:0! Jonny Brodzinski poslal z pravé strany přihrávku na tu levou, kde byl s pohotovou střelou na odkrytou klec připraven GABE PERREAULT. Asistence: Jonny Brodzinski a Adam Fox.
Přesilovka je využita a domácí vedou 3:0! Jonny Brodzinski poslal z pravé strany přihrávku na tu levou, kde byl s pohotovou střelou na odkrytou klec připraven GABE PERREAULT. Asistence: Jonny Brodzinski a Adam Fox.
46:59
Další výhoz puku a Detroit znovu zvládl atak soupeře.
46:30
Hosté se dobře brání, v oslabení získali puk a vyhodili ho až před domácí branku a díky tomu šetří čas.
45:44
Vyloučení v týmu New York Rangers:
Will Cuylle – 5 min., bitka.
Vyloučení v týmu Detroit Red Wings:
Ben Chiarot – 2 min., vysoká hůl,
David Perron – 5 min., bitka.
Will Cuylle – 5 min., bitka.
Vyloučení v týmu Detroit Red Wings:
Ben Chiarot – 2 min., vysoká hůl,
David Perron – 5 min., bitka.
44:47
Závar před brankou Rangers, Dylan Larkin nadvakrát chtěl prostřelit Jonathana Quicka, ale nepovedlo se mu to i díky obrannému zákroku útočníka Conora Shearyho!
43:19
Noah Laba tečoval mezi kruhy střelu Alexise Lafrenièra, ale proti byl další zákrok Johna Gibsona.
42:32
David Perron převzal puk ve středním pásmu, ale do toho útočného se nedostal. Následně pak po zisku puku míří opačným směrem opět domácí.
41:36
Dylan Larkin se také opřel do střely před brankou Rangers, ale Jonathan Quick si připsal další důležitý zákrok.
40:30
Hosté se hned dostali do pásma soupeře, kde operovali před brankou Jonathana Quicka, ale ten po střele Patricka Kanea sklapl betony a mezi ně puk ukryl.
40:01
Začala třetí třetina.
Střely na branku: 14 – 13
Také druhá třetina je u konce a domácí v ní přidali další branku a vedou 2:0. Hosté několikrát mohli snížit, měli k tomu několik šancí, ale ani jedna z nich za zády Jonathana Quicka neskončila. Uvidíme, co nám ještě nabídne poslední dvacetiminutovka, která začne přibližně ve 20:35.
40:00
Druhá třetina skončila.
39:40
Mezi kruhy číhal Jaroslav Chmelař, ale jeho následné zakončení srazila obrana Detroitu nad branku soupeře.
39:00
Hraje se poslední minuta druhé třetiny.
37:19
Hezké dvě kombinace Rangers, ale ani jeden pokus neskončil za zády Johna Gibsona. Detroit poté otáčí hru a míří před branku Jonathana Quicka.
36:47
Závar před domácí brankou, na Jonathana Quicka střílel nebezpečně Dylan Larkin, ale brankář Rangers si poradil a má puk ve své moci a zároveň přerušuje hru.
36:28
Komerční přestávka.
35:59
35:59
Rangers právě vstřelili branku!
Domácí navyšují svůj náskok. GABE PERREAULT na hraně levého kruhu švihem zužitkoval přihrávku od Miky Zibanejada a dává tak Rangers vyšší náskok – 2:0. Asistence: Mika Zibanejad a Matthew Robertson.
Domácí navyšují svůj náskok. GABE PERREAULT na hraně levého kruhu švihem zužitkoval přihrávku od Miky Zibanejada a dává tak Rangers vyšší náskok – 2:0. Asistence: Mika Zibanejad a Matthew Robertson.
35:06
Drew Fortescue skáče na ledovou plochu a New York Rangers jsou v plném počtu.
34:21
Jonathan Quick nyní ubránil akci soupeře, který se natlačil před jeho brankoviště. Kotouč přikryl pod lapačku a raději hru zastavil.
33:37
Domácí ubránili akci soupeře a hned puk vyhodili až před branku Johna Gibsona, čímž pošetřili další vteřiny ze své početní nevýhody.
33:06
Vyloučení v týmu New York Rangers:
Drew Fortescue – 2 min., sekání.
Drew Fortescue – 2 min., sekání.
32:48
V další akci se ocitli zase hokejisté Rangers, ale Matthew Robertson svou dalekonosnou střelu poslal jen do betonu Johna Gibsona.
31:11
Patrick Kane získal puk a po pravém křídle se dostal do útočného pásma, kde ale jeho švih zastavila obrana New Yorku Rangers.
30:39
Jsme za polovinou řádné hrací doby a na řadě je další komerční přestávka.
29:18
Mezi kruhy vystřelil Tye Kartye, John Gibson ale jeho pokus poslal holí mimo svůj dosah.
28:11
Další možnost pro hosty, ale vyrovnáno opět není. Michael Rasmussen svou střelu poslal jen vedle protější tyče branky Jonathana Quicka.
27:24
Hosté u sebe v pásmu zachytili puk, otočili hru a poté zblízka střílel Alex DeBrincat, ale jeho zakončení srazila obrana Rangers nad branku Jonathana Quicka.
26:50
Na řadě je další komerční přestávka.
25:58
Vincent Trocheck spěchal za odraženým kotoučem před brankoviště hostů, ale nakonec u puku byl dříve Simon Edvinsson a dostal ho na hokejky svých spoluhráčů.
24:31
Od modré čáry přízemní střelou vyzkoušel pozornost Jonathana Quicka Jacob Bernard-Docker, ale jeho pokus srazil holí domácí brankář do rohu obranného pásma Rangers.
24:00
Mika Zibanejad číhal u levé tyče, od zadního mantinelu se k němu pak dostal kotouč, ale jeho přízemní projektil skončil pouze na noze jednoho z hostujících beků.
22:59
Od vlastního brankáře zakládali další akci domácí, poté se dostali před Johna Gibsona, ale ten jim nedovolil, aby dotlačili puk za brankovou čáru.
22:22
Adam Fox nahodil kotouč od modré čáry směrem před hostující brankoviště, ale tam nebyl nikdo, kdo by jeho nahození tečoval před Johnem Gibsonem.
21:46
Dylan Larkin si nabruslil k přední tyči a poté švihem prověřil Quicka, který uspěl a místo u své pravé tyče si pohlídal.
20:28
Jonathan Quick zasahoval hned v úvodu druhé třetiny, rozjeté hosty ale zkrotil a kotouč jistí u sebe. Hned na to ho posílá svým spoluhráčům, kteří otáčejí hru.
20:01
Začala druhá třetina.
Další třetina začne přibližně v 19:37.
Střely na branku: 6 – 8
První třetina je minulostí a padla v ní jedna branka. Ve čtrnácté minutě šli do vedení domácí hráči, když Jaroslav Chmelař tečoval pokus Vladislava Gavrikova a usměrnil touš za brankovou čáru. K vidění bylo několik šancí na obou stranách, ale skóre se pak už neměnilo.
20:00
První třetina skončila.
19:30
Patrick Kane vybojoval puk v pásmu Detroitu a hned se s ním vydal před klec Jonathana Quicka. Jenže nakonec před jeho klecí vůbec nezakončil.
19:00
Hraje se poslední minuta první třetiny.
18:21
Jonathan Quick zakročil proti nebezpečnému zakončení Lucase Raymonda a má další důležitý zákrok!
17:51
Lucas Raymond i sjel před branku domácích, kde poté zakončil, ale dobře zapracoval holí Jonathan Quick a má další zákrok. Hned pak hru zastavuje a buly bude vhozeno po jeho pravé ruce.
17:13
Rangers jsou v plném počtu.
16:50
Zblízka zakončoval před Jonathanem Quickem Axel Sandin-Pellikka, ale branku Rangers minul.
15:44
Domácí se dostali na kotouč a hned ho vyhodili až před hostující branku, čímž pošetřili cenné vteřiny z početní nevýhody.
15:13
Vyloučení v týmu New York Rangers:
J. T. Miller – 2 min., nedovolené bránění.
J. T. Miller – 2 min., nedovolené bránění.
15:02
Další komerční přestávka.
14:58
Domácí se znovu natlačili před branku Detroitu a z hrany levého kruhu to švihem zkusil J. T. Miller, ale John Gibson jeho pokus dobře viděl a zakročil.
13:19
13:19
Rangers právě vstřelili branku!
Domácí otevírají účet zápasu a jdou do vedení. Vladislav Gavrikov napřáhl z dálky a těsně před Johnem Gibsonem jeho pokus šikovně tečoval český útočník JAROSLAV CHMELAŘ, jenž usměrnil touš za záda hostujícího brankáře – 1:0. Asistence: Vladislav Gavrikov a Adam Sýkora.
Domácí otevírají účet zápasu a jdou do vedení. Vladislav Gavrikov napřáhl z dálky a těsně před Johnem Gibsonem jeho pokus šikovně tečoval český útočník JAROSLAV CHMELAŘ, jenž usměrnil touš za záda hostujícího brankáře – 1:0. Asistence: Vladislav Gavrikov a Adam Sýkora.
11:39
Dominik Shine ujel po pravé straně, kotouč zatáhl na pravý kruh a poté švihem vyzkoušel pozornost Jonathana Quicka, který proti němu nastavil připravenou lapačku a zakročil.
10:30
Alexis Lafrenière natáhl ke střele mezi kruhy a jeho pokus mířil na branku Detroitu, ale tam zaúřadoval John Gibson, jenž opět podržel Křídla.
10:07
Po vhazování před domácí brankou získali kotouč Red Wings a hned vystřelili, ale Jonathan Quick má další zákrok. Po něm je hra přerušena a následuje komerční přestávka.
09:37
Hra je přerušena a vhazovat se bude před brankou Jonathaa Quicka, buly po jeho levé ruce.
09:03
Na druhé straně se ke střele dostal Matthew Robertson, ale hosté si poradili a mají kotouč opět ve své moci a míří s ním na opačnou stranu, a to hodně svižně.
07:49
Emmitt Finnie táhl akci po pravé straně, poté nabil na levou stranu pro Marca Kaspera, který v pokleku napřáhl na levé straně, ale jeho nepříjemnou střelu kryje bezpečně Jonathan Quick.
06:54
Alex DeBrincat převzal přihrávku od J. T. Comphera a hned vystřelil po zemi, ale jeho pokus zastavil Jonathan Quick a má důležitý zákrok. Po něm je hra přerušena a následuje komerční přestávka.
05:54
Detroit se ubránil a už je v plném počtu.
05:10
Další akce domácích v přesilové hře, Vincent Trocheck napřahoval ke střele, ale ta poté byla obranou Detroitu sražena na ochranné plexisklo.
04:27
J. T. Miller vystřelil na levém kruhu, jeho pokus mířil mezi tři tyče, tam ale jeho pokus zastavila pozorná obrana Detroitu a hosté se okamžitě osvobozují a šetří čas.
03:54
Vyloučení v týmu Detroit Red Wings:
Andrew Copp – 2 min., podrážení.
Andrew Copp – 2 min., podrážení.
02:44
Jaroslav Chmelař dostal nabito na osu a hned vystřelil, s jeho projektilem si ale poradil opět John Gibson.
02:22
Vladislav Gavrikov střílel z otočky na levém kruhu, jeho pokus ale pohodlně kryje do rukavice John Gibson a nechává hru zastavit. Buly po jeho levé ruce.
02:02
Rangers operují stále před Johnem Gibsonem, ale zblízka ho nedokázal překonat Vincent Trocheck. Hned na to pak hosté posílají puk do středního pásma tak, aby z toho nebylo zakázané uvolnění.
01:19
Od svého brankáře zakládají další akci domácí hokejisté a míří s pukem zase před branku Detroitu.
00:25
Domácí vybojovali u sebe v pásmu kotouč a vydali se s ním směrem před branku Detroitu, ale tam nebyl nikdo, kdo by na Johna Gibsona vystřelil.
00:01
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
New York Rangers: Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Cuylle, Trocheck (A), Brodzinski – Chmelař, Laba, Sýkora.
Trenér: Mike Sullivan
Detroit Red Wings: Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Rasmussen, Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Trenér: Todd McLellan
Rozhodčí: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis.
New York Rangers: Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Cuylle, Trocheck (A), Brodzinski – Chmelař, Laba, Sýkora.
Trenér: Mike Sullivan
Detroit Red Wings: Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Rasmussen, Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Trenér: Todd McLellan
Rozhodčí: L'Ecuyer, Schlenker – Kelly, Marquis.
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR)
Adam Sýkora (NYR)
Michal Postava (DET)
Jaroslav Chmelař (NYR)
Adam Sýkora (NYR)
Michal Postava (DET)
Vzájemná utkání
Oba celky se v probíhající sezóně utkaly dvakrát. Nejdříve Detroit doma padl 1:4, v New Yorku pak ale zabral a zvítězil těsně 2:1.
Oba celky se v probíhající sezóně utkaly dvakrát. Nejdříve Detroit doma padl 1:4, v New Yorku pak ale zabral a zvítězil těsně 2:1.
Detroit Red Wings
Hokejisté Detroitu jsou v tabulce ve Východní konferenci na osmém místě s osmaosmdesáti body a drží tak postupovou pozici pro vyřazovací boje. Ovšem nic nemají jistého, protože jim na paty dýchá několik týmů, které také ještě živí naději. Závěr ligy tak bude ještě asi hodně zajímavý, co se postupových pozic do play-off týče. Poslední tři zápasy ale Rudým křídlům nevyšly podle jejich představ. Detroitští nejprve prohráli ve svém teritoriu s Philadelphií 3:5. Hned na to pak v Pittsburghu nestačili na místní Tučňáky, jenž vyhráli 5:1. Naposledy už ale urvali důležitou dvojku po výhře nad Philadelphií, a sice na jejím ledě. Budou dnes v New Yorku úspěšní a získají další bodíky?
Nejproduktivnější hráči
Alex DeBrincat39+41
Lucas Raymond 25+47
Dylan Larkin 30+28
Hokejisté Detroitu jsou v tabulce ve Východní konferenci na osmém místě s osmaosmdesáti body a drží tak postupovou pozici pro vyřazovací boje. Ovšem nic nemají jistého, protože jim na paty dýchá několik týmů, které také ještě živí naději. Závěr ligy tak bude ještě asi hodně zajímavý, co se postupových pozic do play-off týče. Poslední tři zápasy ale Rudým křídlům nevyšly podle jejich představ. Detroitští nejprve prohráli ve svém teritoriu s Philadelphií 3:5. Hned na to pak v Pittsburghu nestačili na místní Tučňáky, jenž vyhráli 5:1. Naposledy už ale urvali důležitou dvojku po výhře nad Philadelphií, a sice na jejím ledě. Budou dnes v New Yorku úspěšní a získají další bodíky?
Nejproduktivnější hráči
Alex DeBrincat39+41
Lucas Raymond 25+47
Dylan Larkin 30+28
New York Rangers
Hokejisté New Yorku Rangers jsou v tabulce ve Východní konferenci na posledním, šestnáctém místě s jednasedmdesáti body a s největší pravděpodobností jim po základní části skončí sezona. Mají totiž velkou ztrátu na postupovou osmičku, a sice sedmnáct bodů. V probíhající sezóně se jim tak letos vůbec nedaří a nebude jim zbývat nic jiného, než na ni zapomenout a připravovat se na tu další. V posledních třech duelech se ale Jezdcům dařilo, když vybojovali čtyři body. Nejprve doma porazili 3:1 Floridu, poté 4:1 New Jersey Devils. Naposledy pak doma padli 2:3 s Montrealem Canadiens.
Nejproduktivnější hráči
Mika Zibanejad 33+38
Alexis Lafreniere 22+30
Vincent Trocheck 15+35
Hokejisté New Yorku Rangers jsou v tabulce ve Východní konferenci na posledním, šestnáctém místě s jednasedmdesáti body a s největší pravděpodobností jim po základní části skončí sezona. Mají totiž velkou ztrátu na postupovou osmičku, a sice sedmnáct bodů. V probíhající sezóně se jim tak letos vůbec nedaří a nebude jim zbývat nic jiného, než na ni zapomenout a připravovat se na tu další. V posledních třech duelech se ale Jezdcům dařilo, když vybojovali čtyři body. Nejprve doma porazili 3:1 Floridu, poté 4:1 New Jersey Devils. Naposledy pak doma padli 2:3 s Montrealem Canadiens.
Nejproduktivnější hráči
Mika Zibanejad 33+38
Alexis Lafreniere 22+30
Vincent Trocheck 15+35
Hezký sobotní večer přeji všem příznivcům hokeje. Na programu je opět zámořská NHL, kde pomalu finišují boje v základní části. My se prostřednictvím tohoto textového online přenosu se zaměříme na duel mezi týmy New York Rangers a Detroit Red Wings.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.
