Islanders zlomili kliatbu novej arény. Po prvý raz v nej vyhrali

NEW YORK. Osem zápasov potrebovali hráči New York Islanders na ich prvé víťazstvo na nedávno otvorenom štadióne. V novej UBS Arene prvýkrát nastúpili 21. novembra potom, ako prvých trinásť stretnutí v sezóne odohrali na súperovej pôde.

„Dávam fanúšikom kredit, pretože fandili celý zápas, podporovali nás vlastne posledných sedem domácich zápasov,“ ocenil publikum tréner Barry Trotz.

„Sedel som v kancelárii a ten hluk z tribún bolo počuť aj do šatne a do miestnosti trénerov. Je to fantastické.“

Tím z New Yorku zažíva slabý štart do ich sezóny, avšak začína sa rozbiehať. Isles bodovali v piatich z posledných šiestich zápasov.