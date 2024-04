New York Islanders:

Islanders se čtyři zápasy před koncem základní části nacházejí s 87 body na sedmém místě tabulky Východní konference. Na první pozice pod čarou, které drží Detroit s Pittsburghem mají k dobru tři body a pokud uspějí i dnes, bude už play-off docela blízko. Valnou část ročníku to přitom spíše vypadalo, že se Ostrované do vyřazovacích bojů nepodívají. Mají však skvělý finiš a z posledních pěti zápasů si připsali plný počet bodů. Naposledy zvládli domácí derby s Rangers, které vyhráli 4:2.



Nejproduktivnější hráči:

Mathew Barzal – 80b (23+57)

Noah Dobson – 70b (10+60)

Bo Horvat – 68b (33+35)



Brankáři:

Ilja Sorokin – 54 zápasů, průměr 3,02, úspěšnost 90,8 %, 2 nuly

Semjon Varlamov – 26 zápasů, průměr 2,69, úspěšnost 91,7 %, 3 nuly

Kenneth Appleby – 1 zápas, průměr 6,00, úspěšnost 75,0 %, 0 nul