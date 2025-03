VIDEO: Nemec sa dostal do konfliktu s Bedardom, rozhneval fanúšikov Chicaga

CHICAGO. Obranca Šimon Nemec sa po dvojzápasovej absencii vrátil do zostavy New Jersey. Devils triumfovali 5:3 nad Chicagom.

Dvadsaťjedenročný Slovák nastúpil do stretnutia v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom a dostal väčší priestor.

Odohral 15 minút a 20 sekúnd. Bolo to síce najmenej zo všetkých obrancov tímu, ale jeho čas na ľade sa oproti ostatným zápasom výrazne zvýšil.

Atakoval Slováka a rozhodcovia to ohodnotili ako faul. Z následnej presilovky strelilo New Jersey dôležitý gól na 4:2.

Nemec sa v jednom zo súbojov zaplietol do Bedarda, ktorý mu držal hokejku. Do interakcie sa zapojil aj útočník Chicaga Landon Slaggert.

Fanúšikov Blackhawks tento zákrok nahneval. Podľa nich mal byť vylúčený Nemec a nie Slaggert. Kritika smerovala aj na arbitrov duelu, ktorí vylúčili Slaggerta neprávom.

Priaznivcom Chicaga sa nepáčil aj fakt, že dočasný tréner Anders Sörensen nekričal na rozhodcov.

„Vysvetlenie, ktoré sme dostali, bolo, že Bedsy (Connor Bedard) držal Nemcovi hokejku," povedal Sörensen podľa The Athletic.

„Slaggert chcel pomôcť Bedardovi v momente, keď to možno nepotreboval. Možno to trochu prehnal," dodal tréner Chicaga s tým, že kričanie na rozhodcov by situáciu nevyriešilo.