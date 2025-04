Nahradia zranených hráčov. Nemec a Tatar sa vracajú do zostavy New Jersey

Dvadsaťjedenročný zadák sa dostane do zostavy New Jersey Devils spolu s Dennisom Cholowským po tom, ako sa v úvodnom zápase série 1. kola s Carolinou Hurricanes zranili obrancovia Luke Hughes a Brenden Dillon.

RALEIGH. Slovenský hokejista Šimon Nemec si v noci na stredu odkrúti premiéru v play off zámorskej NHL.

Obaja sa zranili v prvom zápase, no klub nezverejnil, aké problémy ich trápia. Do hry tak zasiahne Nemec, ktorý nefiguroval v úvodnom stretnutí série 1. kola (1:4), rovnako ako jeho krajan Tomáš Tatar.

„Samozrejme, sú to pre nás veľké straty, ale nie nepodobné tomu, čomu sme čelili už v základnej časti. Zvládli sme to už predtým a teraz očakávam to isté,“ povedal Keefe pre zámorské médiá.

Dillon sa zranil po súboji s Williamom Carrierom. Po strete sa chcel vrátiť na ľad, no lekári mu to nedovolili. Luke Hughes skončil v tretej tretine po súboji v sieti a držal si ľavé rameno. Neskôr sa do zápasu vrátil.

Devils už predtým chýbal jeho brat a center prvej formácie Jack Hughes, ktorý v marci podstúpil operáciu ramena a bude chýbať do konca sezóny. Obranca Jonas Siegenthaler pauzuje od februára a nemal by hrať v 1. kole play off.