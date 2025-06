Stratil dve mamy aj sezónu. Bojoval s krutým osudom, na drafte sa rozplakal

Meno Schaefer nakoniec vyslovil. Sedemnásťročný Kanaďan tak smeruje do organizácie „ostrovanov", pre klub je to piata jednotka draftu.

Aj keď miernym favoritom bol obranca Matthew Schaefer, istotu nemal až do chvíle, keď na pódium v Los Angeles vystúpil šéf NHL Gary Bettman, ktorý ohlásil prvú voľbu New Yorku Islanders.

LOS ANGELES. Kým v posledných dvoch rokoch bola jednotka draftu do NHL známa viac-menej mesiace dopredu, v aktuálnej sezóne sa čakalo do posledných chvíľ.

„Na to, aby ste poznali kvalitu diamantov, ich nemusíte brúsiť do vyčerpania,“ povedal jeden z vedúcich skautov NHL.

Najskôr vynechal prvých deväť zápasov pre mononukleózu. Po návrate sa snažil chytiť tempo, no na prelome rokov prišla ďalšia rana – počas MS do 20 rokov si pri páde na tyčku zlomil kľúčnu kosť.

Najsilnejšia kapitola príbehu Matthewa Schaefera sa však neodohrala na ľade a ani v šatni. Ale doma a v jeho vnútri.

V decembri 2023 tragicky zomrela Emily Matson, jeho náhradná mama, ktorá mu počas pôsobenia v Erie poskytla domov. Spáchala samovraždu. Päť rokov predtým totiž prišla s manželom o dieťa a odvtedy mala problémy s depresiami.

O tri mesiace neskôr, vo februári 2024, prehrala boj s rakovinou prsníka jeho biologická mama Jennifer Schaefer. Mala 48 rokov.

„Keď Emily odišla a následne aj moja manželka ochorela, nevedel som, či Matthew nezlomí hokejku navždy,“ povedal jeho otec Todd Schaefer pre NHL.com. „Ležal som pri ňom v posteli a rozprávali sme sa celú noc, aby sa neuzavrel do seba.“

„Ak vám ako 27-ročnému mužovi povie 17-ročný chlapec, že jeho mama by si nepriala, aby sa vzdal hokeja a všetkého, čo vybudoval, v tej chvíli si uvedomíte, že bude v poriadku – a že má pred sebou veľkú budúcnosť,“ povedal Matthewov brat Jonny.

Zlom však neprišiel. Ani mentálny, ani športový. Po zisku zlata na MS v hokeji do 18 rokov sa Matthew otočil k nebu a v rozhovore povedal: „Mama má v nebi najlepšie miesto v prvom rade.“

Emócie sa ho zmocnili až vtedy, keď strelil dva góly proti tímu z rodného mesta svojej mamy, na jej narodeniny. V šatni plakal. So spoluhráčmi sa objímal. „Vedel som, že je so mnou. Len som nevedel, či to cítim ja, alebo to cítia všetci," povedal.