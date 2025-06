Hokej začal hrať s dvojičkou, zostal sám. Teraz plánuje zopakovať cestu Šimona Nemca

Už o niekoľko hodín neskôr siahli New York Rangers po Adamovi Sýkorovi, o rok neskôr si zase zástupcovia St. Louis vybrali Juraja Pekarčíka.

NITRA. Keď Kate Madiganová z vedenia New Jersey Devils predstúpila na drafte 2022 pred mikrofón s úmyslom ohlásiť druhý výber, málokto očakával, že povie meno Šimon Nemec.

„Vychovať hráčov pre draft je jeden z našich cieľov a ja som rád, že sa nám to darí plniť," hovorí Tomáš Chrenko, generálny manažér HK Nitra.

O drafte sa hovorí, že je vstupnou bránou do NHL. Niekoľkým slovenským hráčom sa na konci júna splní sen. Sportnet prináša príbehy najväčších draftových talentov za rok 2025, na ktorých môžu kluby z najlepšej ligy sveta ukázať vo vstupnom výbere.

„Napĺňalo ma to viac ako jeho," spomína Tomáš s úsmevom. „Robil plávanie a teraz sa venuje triatlonu. To ho baví viac ako hokej."

Cesta Tomáša Pobežala k hokeju bola priamočiara. Jeho starší brat a dvaja bratranci sa tomuto športu venovali dlhší čas, a tak bolo jasné, ktorým smerom sa bude uberať aj on.

Už v žiackych kategóriách si ho všimli zástupcovia klubu z Nitry, ktorí mu predostreli jasný plán. „Sám videl, ako u nás fungujú mladí chlapci a zaujalo ho to," priblížil Chrenko.

V Púchove, kde Pobežal hokejovo vyrástol, rýchlo napredoval a často hrával so staršími hokejistami. Za dorast (výber do 18 rokov) nastupoval už 14-ročný. „Nemal som s tým problém. Hokej ma veľmi bavil," vraví.

Rodičia od začiatku videli, že v synovi drieme veľký talent. Nebola to len radosť, ktorá ho spočiatku poháňala dopredu.

„Inšpiroval ma príbeh Šimona Nemca, ktorý ukázal, že sa dá do hokejového sveta preraziť aj zo slovenskej extraligy," hovorí.

Majstrovské oslavy sledoval v televízii

Prvé zápasy za Nitru odohral vo výbere do 18 rokov. Manažment videl, že rovesníkov prerástol a v ročníku 2023/24 odohral prvé zápasy v extralige.

„Keď má mladý hráč kvalitu, seniorský hokej je pre neho určite lepšie prostredie na zlepšovanie sa. To je môj názor a to sa snažíme v Nitre presadzovať," uviedol Chrenko.

Pobežal dostal šancu okamžite v úvode sezóny. Na premiérové stretnutie medzi mužmi má ale zmiešané spomienky. „Bol plný štadión, mal som zimomriavky, ale aj trochu stres," priznáva. Zápas nakoniec nedohral, bol vylúčený za tvrdé narazenie súpera o mantinel.

V druhom ligovom zápase prišiel moment, ktorý si bude pamätať dlhšie ako premiéru. Proti Novým Zámkom strelil prvý extraligový gól. Bolo to jeden deň pred sedemnástymi narodeninami. „Bol to špecifický štart do extraligy," smeje sa.

V sezóne nakoniec odohral 33 zápasov so ziskom piatich bodov, v play-off pridal 17 duelov. Kým jeho kluboví spoluhráči oslavovali titul po výhre nad Spišskou Novou Vsou, on viedol Slovensko na MS v hokeji do 18 rokov ako kapitán.

„Posledný zápas som sledoval vo Fínsku v hoteli. Keď Nitra vyhrala, veľmi som sa radoval," vraví Pobežal, ktorý s reprezentáciou na turnaji obsadil 4. miesto.