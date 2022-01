Uživil by sa aj bejzbalom? Tatarov spoluhráč strelil gól zo vzduchu

NEW JERSEY. New Jersey Devils porazili Carolinu Hurricanes 7:4. Predviedli gólový koncert, ktorý odštartoval zaujímavý gól.

Bastian o zhruba minútu a pol neskôr dokonca vyrovnával, takže mu spoluhráči majú za čo ďakovať. On je takisto rád za šancu vrátiť sa do New Jersey.

Bastian hral v drese Devils od sezóny 2018/19. V lete 2021 si ho Seattle Kraken vybrali na rozširovacom drafte, no počas prebiehajúcej sezóny si ho "diabli" stiahli z ich waiver listiny. V New Jersey sa mu okamžite začalo dariť, v dvadsiatich stretnutiach skóroval už sedemkrát.