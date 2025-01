VIDEO: Mimoriadny zápas v Nashville. Domáci prehrávali už 1:5, nakoniec vyhrali

"Myslím si, že je to ťažké pochopiť, ale očividne je to pre nás obrovský návrat," povedal kapitán Predators Roman Josi. "Nemali sme dobrý vstup do zápasu, prvá tretina bola zlá. Nakoniec sme našli spôsob a do poslednej chvíle sme verili, že to môžeme zvrátiť."

Trápny koniec

Za uplynulých 25 rokov to bol deviaty zápas v NHL, v ktorom tím zvíťazil v riadnom hracom čase, hoci prehrával rozdielom štyroch gólov. Nashville zaznamenal prvý takýto obrat v histórii.

V prebiehajúcom ročníku 2024/2025 išlo o druhý podobný duel. O prvý sa v decembri postarali hráči Colorada, ktorí zdolali Buffalo 5:4, hoci prehrávali 0:4.