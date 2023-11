ONLINE: Nashville Predators - Calgary Flames dnes (Ružička, Pospíšil, LIVE)

CALGARY FLAMES

Co zaznělo o Nashvillu, tak to se dá říci i o Calgary. I Flames střídají v úvodu sezony světlé a hořké momenty. Aktuálně Calgary během osmnácti duelů dokázalo nasbírat sedmnáct bodů, drží tak tříbodový náskok na svého nadcházejícího soupeře. Léto bylo v kanadském celku vcelku poklidné, kádr neprošel žádnými velkými úpravami. Všichni tak očekávali, že si mužstvo ještě více sedne dohromady, což však úvod úplně neukázal. Postupně se však výsledky Flames zlepšují, z posledních pěti zápasů dokázal kanadský celek bodovat čtyřikrát, naposledy se radoval na půdě Seattlu. Naváže na toto vítězství Calgary i proti Nashvillu?



Poslední zápasy:

Seattle Kraken – Calgary Flames 3:4pp

Calgary Flames – New York Islanders 4:5pn

Calgary Flames – Vancouver Canucks 5:2

Montreal Canadiens – Calgary Flames 1:2

Ottawa Senators – Calgary Flames 4:1



Nejproduktivnější hráči:

Elias Lindholm – 13 bodů, 4+9

Jonathan Huberdeau –12 bodů, 4+8

Nazem Kadri – 12 bodů, 3+9