VIDEO: Montreal stratil vedenie po tvrdom hite. Pravidlá neplatia pre každého, reagoval brankár

„Ten vstup do pásma od Slafkovského, to bolo niečo,” komentoval dianie na sociálnej sieti X zámorský expert Eric Engels.

Zámorskí novinári sa zhodli, že rozhodcovia urobili správne rozhodnutie. Autori portálu The Athletic po zápase uviedli, že to bol tvrdý, ale čistý hit. Rovnaký názor na situáciu mal aj expert Stu Cowan z denníka Montreal Gazette.

„Úplne to zmenilo dynamiku hry," opísal zákrok tréner Capitals Spencer Carbery.

Canadiens ale cítili krivdu. Rozčarovaný bol aj brankár Canadiens Jakub Dobeš, ktorý v stretnutí inkasoval ešte jedenkrát z hokejky Mangiapaneho. Tento zásah bol napokon víťazný.

„Som nováčik v tejto lige,“ povedal. „Mal by som mať rešpekt, ale je to ťažké. Chcel by som povedať veľa vecí, ale mal by som byť ticho.“

„Ja naozaj nepoznám pravidlá, ale čakal som, že by mal prísť hvizd rozhodcu. Bol to strašidelný hit. Myslím, že pravidlá neplatia pre každého,” hovoril Dobeš.