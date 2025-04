ONLINE: Montreal Canadiens - Washington Capitals dnes, 1. kolo play-off NHL LIVE (3. zápas)

V prvním zápase to bylo velké drama. Washington dle předpokladů šel do vedení o dvě branky a dlouho nenasvědčovalo nic tomu, že by měli mít Capitals nějaké potíže. Ovšem Canadiens díky skvělé poslední desetiminutovce srovnali a poslali zápas do prodloužení. V nastaveném čase ale velmi rychle rozhodl Alexander Ovečkin a první bod v sérii tak berou Capitals.



Druhý zápas už měl trochu jiný průběh ale podobný výsledek. Montreal se dostal do vedení, ale netrvalo dlouho a Capitals během minuty otočili duel ve svůj prospěch. Canadiens zvýšili útočnou snahu ve třetí třetině, ale na vyrovnání to nestačilo. Vteřinu před koncem už jen kosmeticky domácí upravili skóre na 3:1.