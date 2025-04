ONLINE: Montreal Canadiens - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (1. kolo play-off, 4. zápas)

Montreal Canadiens



Montreal došel během poslední účasti v playoff v roce 2021 až do finále, ve kterém nestačil na Tampu Bay, a Lightning se podruhé v řadě stali šampióny. Canadiens by fantastickou jízdu letos rádi zopakovali poté, co až do posledního zápasu základní části bojovali o druhou divokou kartu. Habs úvodní dva zápasy série prohráli, první domácí zápas poté ale zvládli skvěle, když ve třetí třetině vstřelili po vyrovnávací brance Alexe Ovečkina na 3:3 do sítě Washingtonu tři góly v řadě a rozhodli tak zápas. Juraj Slavkovský vstřelil svůj první gól v playoff.