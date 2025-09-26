Bolo to hrozné, komentoval Slafkovský. Do zápasu nastúpil akoby bol tínedžer

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v noci na piatok svoj druhý prípravný zápas pred novou sezónou NHL a pri prehre Montrealu 2:7 s Torontom zaujal najmä mriežkou na prilbe.
Chránil si ňou reznú ranu na tvári, ktorú utrpel v predchádzajúcom prípravnom stretnutí s Philadelphiou po nešťastnom zásahu korčule bývalého spoluhráča Christiana Dvoraka.
Dvadsaťjedenročný útočník priznal, že hrať po rokoch opäť s „košíkom“ nebolo pre neho ľahké.
„Bolo to hrozné. Mal som pocit, že nevidím poriadne do strán. Musím to však pár dní vydržať a potom to bude v poriadku,“ povedal Slafkovský pre klubovú televíziu.
Na rozkorčuľovaní nastúpil aj s chráničom krku, ale v samotnom zápase si ho nenasadil: „Ráno som to s ním skúšal, šialene som sa v ňom potil, tak som sa rozhodol, že si ho v zápase nedám, obzvlášť nie na tomto štadióne.
VIDEO: Juraj Slafkovský s košíkom
Ešte si ho párkrát vyskúšam a potom uvidíme.“ Ku chráničom krku sa pre Montreal Gazette vyjadril aj tréner „Habs“ Martin St. Louis: „
Náš trénerský štáb povzbudzuje hráčov k tomu, aby ich nosili. Vzhľadom na to, čo sa nedávno stalo a ako sa teraz chrániče vyrábajú, si myslím, že sa môžete chrániť a zároveň stále cítiť pohodlne. Je to však na hráčoch.“
Kým v prvom prípravnom dueli Slafkovský prispel asistenciou k víťazstvu 4:2 nad Philadelphiou, proti Torontu nebodoval. Spokojný nebol ani s výsledkom, hoci ide stále len o prípravu.
„Chceme víťaziť stále. Nezáleží na tom, či je to príprava alebo nie, takže sa o to, samozrejme, snažíme. Dnes nám chýbala lepšia realizácia, nemali sme veľa striel. Pre nás je dobre, že to ešte nie je základná časť, takže môžeme napraviť, čo sa stalo,“ poznamenal Slafkovský.
Proti Maple Leafs odohral 16:54 minút, bol na ľade aj pri presilovkovom góle obrancu Mikea Mathesona, keď pri jeho strele od modrej čiary clonil pred súperovou bránkou.
„Snažím sa korčuľovať, využívať svoje telo. V prvom zápase som sa cítil trochu lepšie ako dnes. V každom stretnutím sa niečo nové naučím, aj v tomto,“ dodal prvý muž draftu spred troch rokov, ktorý opäť nastúpil v útoku s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.
Z kanadského bodu sa tešil jeho krajan Filip Mešár, ktorý si pripísal asistenciu.