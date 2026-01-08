ONLINE: Montreal Canadiens - Florida Panthers dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Montrealu Canadiens a Florida Panthers dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
NHL 2025/2026
09.01.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Florida
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose zámorskej NHL, keď sa proti sebe postaví Montreal Canadiens a Florida Panthers.
Obe mužstvá sa spolu stretli pár dní dozadu na Silvestra. Vtedy sa z víťazstva radovali Canadiens, ktorí otočili duel v samom závere a rozhodli v predĺžení. V akcii budeme sledovať aj slovenského zástupcu – útočníka Juraja Slafkovského, ktorý sa už tradične predstaví vo farbách Montrealu.
Stretnutie sa začne o 01:00.
