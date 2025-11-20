ONLINE: Montreal Canadiens - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Slafkovský, Fehérváry)

MONTREAL. Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
Stretnutie bude súboj dvoch Slovákov. Za Montreal nastúpi útočník Juraj Slafkovský, v drese hostí sa predstaví obranca Martin Fehérváry.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Washington Capitals dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
21.11.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Washingtonom Capitals.
Montreal prežíva po výbornom úvode sezóny prvý výraznejší herný pokles. Habs prehrali päť z posledných šiestich stretnutí a momentálne sa snažia zastaviť štvorzápasovú sériu prehier, pričom v poslednom zápase vybojovali aspoň bod za prehru s Columbusom 3:4 po nájazdoch. Sledovať budeme v akcii aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Washington odštartoval víťaznú sériu, keď po triumfe 2:1 nad Los Angeles Kings prišlo aj dnes v noci víťazstvo proti Edmontonu Oilers 7:4. Aktuálne sa tak nachádza na 10. pozícii v rámci Východnej konferencie, pričom má na svojom konte 22 bodov. V obrane Caps sa už tradične predstaví slovenský obranca Martin Fehérváry.
Montreal prežíva po výbornom úvode sezóny prvý výraznejší herný pokles. Habs prehrali päť z posledných šiestich stretnutí a momentálne sa snažia zastaviť štvorzápasovú sériu prehier, pričom v poslednom zápase vybojovali aspoň bod za prehru s Columbusom 3:4 po nájazdoch. Sledovať budeme v akcii aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Washington odštartoval víťaznú sériu, keď po triumfe 2:1 nad Los Angeles Kings prišlo aj dnes v noci víťazstvo proti Edmontonu Oilers 7:4. Aktuálne sa tak nachádza na 10. pozícii v rámci Východnej konferencie, pričom má na svojom konte 22 bodov. V obrane Caps sa už tradične predstaví slovenský obranca Martin Fehérváry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: