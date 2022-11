ONLINE: Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights dnes (Juraj Slafkovský v NHL)

Montréal Canadiens nezažíva najideálnejší vstup do novej sezóny, pravdou však je, že sa od minuloročného najhoršieho tímu ligy ani nič výrazne lepšie nečakalo. Naposledy Canadiens padli s Winnipegom, prehra 2:3 po predĺžení prišla aj napriek tomu, že na ľade Jets dvakrát viedli. O ich dva presné zásahy sa postarali Nick Suzuki a Kirby Dach. Montréal naposledy Golden Knights na domácom štadióne porazil v novembri 2018, s blížiacim sa výročím tejto udalosti by tak bez pochyby o motiváciu malo byť postarané.



Vegas Golden Knights je v úplne opačnej situácii ako Canadiens, hokejisti z mesta hriechu dokonca vedú západnú konferenciu. Taktiež ťahajú solídnu víťaznú sériu, vyhrali už šesťkrát za sebou. Naposledy na ľade Ottawy, góly dávali Mark Stone, Reilly Smith, Zach Whitecloud, Chandler Stephenson a William Carrier. Tím naviac konečne vezie za úspechom aj Jack Eichel, od ktorého si po príchode v roku 2021 veľa sľubovali. Golden Knights pocestujú do Kanady ako favorit tohto stretnutia.