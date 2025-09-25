ONLINE: Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs dnes, píprava NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a Toronta Maple Leafs dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou NHL.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs dnes (hokej, NHL, prípravný zápas, Juraj Slafkovský, Filip Mešár, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
Príprava NHL 2025/2026
26.09.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Toronto
Prenos
Do dnešného zápasu by mohli zasiahnuť obaja slovenskí hokejisti v drese Montrealu Canadiens. Juraj Slafkovský trénoval na pravom krídle elitného útoku po boku Suzukiho a Caufielda, v treťom útoku zas Filip Mešár, ktorý doplnil Rohrera a Roya.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného stretnutia NHL medzi mužstvami Montreal Canadiens a Toronto Maple Leafs.
Montreal má zatiaľ za sebou stopercentnú bilanciu v tohtoročnej príprave, keď si po víťazstve 2:1 po nájazdoch s Pittsburghom Penguins poradili aj s Philadelphiou Flyers 4:2. Zatiaľ čo v prvom stretnutí sme mohli sledovať Filipa Mešára, v druhom zápase sa objavil Juraj Slafkovský. Obaja si však vo svojom zápase pripísali asistenciu.
Toronto odohralo dvojzápas s Ottawou Senators, pričom po víťazstve 4:3 nasledovala prehre 2:3 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.