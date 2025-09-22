ONLINE: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes, prípravný zápas NHL LIVE (Slafkovský)

MONTREAL. Montreal Canadiens a Pittsburgh Penguins dnes odohrajú prípravný zápas pred novou sezónou NHL.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes LIVE (hokej, NHL, prípravný zápas, Juraj Slafkovský, výsledky, utorok, NAŽIVO)
Príprava NHL 2025/2026
23.09.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Pittsburgh
Prenos
Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins
Po dlouhé pauze jsou tu konečně zápasy týmů NHL. Přípravné zápasy jsou ale daleko jak výkonnostně, tak takticky od ostré sezóny. Do sestav obou týmů promluví spousta mladíků, hráčů na zkoušku apod.
Montreal Canadiens
Mladý a perspektivní tým Montrealu se v uplynulé sezóně dostal do play-off, tam sice vyhořel, zkušenosti pro mladý tým však k nezaplacení. Letos by se po příchodu Dobsona a plného zapojení Demidova by měly výsledky přicházet a tým okolo Suzukiho by se měl opět probojovat mezi nejlepších 16.
Pittsburgh Penguins
Velkou otázkou zůstává, zda se Crosby rozhodne pokračovat ve skvělých číslech i nadále, nebo zpomalí. Stárnoucí tým Pens je na pokraji rozkladu a přesunu do ostrého rebuildu, který zatím Kyle Dubas jednohlasně odmítá. Poslední roky smlouvy má před sebou i Malkin, který se rapidně blíží hokejovému důchodu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 01:00.