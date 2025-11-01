ONLINE: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal Canadiens - Ottawa Senators: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|1. nov 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Ottawa Senators.

MONTREAL. Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Ottawa Senators dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V zostave domácich nebude chýbať ani slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
02.11.2025 o 00:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Ottawa
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Brankár Jakub Dobeš.
Český brankár Montrealu neprehral ešte ani raz. NHL ho zaradila medzi hviezdy mesiaca
dnes 20:48
