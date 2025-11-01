ONLINE: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Ottawa Senators dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave domácich nebude chýbať ani slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
02.11.2025 o 00:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Ottawa
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: