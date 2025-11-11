ONLINE: Montreal Canadiens - Los Angeles Kings dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Los Angeles Kings dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Los Angeles Kings dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
12.11.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
LA Kings
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu medzi Montrealom Canadiens a Los Angeles Kings.
Montreal Canadiens
Montreal vstupuje do tohto duelu vo vcelku dobrej forme. V poslednom zápase si poradil s Utahom Mammoth po presvedčivom víťazstve 6:2. Tréner Martin St. Louis môže byť spokojný najmä s tým, ako tím pôsobí kompaktne v defenzíve a efektívne v presilovkách. Medzi tradičných ťahúňov Montrealu patrí aj Juraj Slafkovský, ktorý sa v tejto sezóne herne zlepšuje. Na konte má 9 bodov (6 gólov a 3 asistencie) a potvrdzuje, že jeho výkony majú stúpajúcu tendenciu. Canadiens sa budú spoliehať na domáce prostredie a ofenzívnu aktivitu, ktorá im v posledných dueloch prinášala úspech.
Los Angeles Kings
Los Angeles Kings majú po 16 zápasoch bilanciu 7 výhier, 5 prehier a 4 prehry po predĺžení/nájazdoch, so skóre 45:51. Tím sa zatiaľ trápi s konzistentnosťou výkonov, no Adrian Kempe je vo výbornej forme a so svojimi 17 bodmi (6 gólov + 11 asistencií) patrí medzi lídrov tímu. Kings sa budú spoliehať najmä na jeho produktivitu v útoku, zatiaľ čo ostatné formácie sa snažia nájsť stabilitu.
Montreal Canadiens
Montreal vstupuje do tohto duelu vo vcelku dobrej forme. V poslednom zápase si poradil s Utahom Mammoth po presvedčivom víťazstve 6:2. Tréner Martin St. Louis môže byť spokojný najmä s tým, ako tím pôsobí kompaktne v defenzíve a efektívne v presilovkách. Medzi tradičných ťahúňov Montrealu patrí aj Juraj Slafkovský, ktorý sa v tejto sezóne herne zlepšuje. Na konte má 9 bodov (6 gólov a 3 asistencie) a potvrdzuje, že jeho výkony majú stúpajúcu tendenciu. Canadiens sa budú spoliehať na domáce prostredie a ofenzívnu aktivitu, ktorá im v posledných dueloch prinášala úspech.
Los Angeles Kings
Los Angeles Kings majú po 16 zápasoch bilanciu 7 výhier, 5 prehier a 4 prehry po predĺžení/nájazdoch, so skóre 45:51. Tím sa zatiaľ trápi s konzistentnosťou výkonov, no Adrian Kempe je vo výbornej forme a so svojimi 17 bodmi (6 gólov + 11 asistencií) patrí medzi lídrov tímu. Kings sa budú spoliehať najmä na jeho produktivitu v útoku, zatiaľ čo ostatné formácie sa snažia nájsť stabilitu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: