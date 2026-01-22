ONLINE: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|22. jan 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres.

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Buffalo Sabres dnes v noci hraJú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
23.01.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Buffalo
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
