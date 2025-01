Šatan potvrdil, že Slovensko je jediný záujemca o MS 2029. Extraliga hlási nového partnera

"Kongres sa konal tak ako každý rok, zo zákona to tak muselo byť. Rozpočet na rok 2025 je podobný ako minulý rok, schvaľovanie malo hladký priebeh, bola to štandardná vec."

"Je to dlhodobá stratégia SZĽH. Nemali sme doteraz ani jeden univerzitný tím ako člena SZĽH, takže sme im dali túto možnosť a chceme ich stiahnuť pod seba. Chceme im pomôcť pri raste a stratégii, chceme ich výrazne podporovať. Možno v marci chceme spustiť univerzitný pohár, prihlásili sa zatiaľ tri tímy z piatich. Verím, že sa to bude rozrastať."

"Univerzitný hokej podporujeme dlhodobo, ale chceme ešte výraznejšie a preto to chceme uchopiť. Nie je to len pre striebro mužov a preto, že dievčatá bojovali o bronz na uplynulom podujatí."

Vo štvrtok v Bratislave ocenili aj tri osobnosti za celoživotný prínos v prospech slovenského hokeja - Vladimíra Mezenceva, Jaroslava Laifera a Miloša Krausa.

"Riešili sme tiež úpravu stanov. Nič závažné, bolo to viac-menej prispôsobovanie sa prípravám novému zákonu o športe," dodal Šatan.

Šatan verí v konštruktívnu debatu

Vedenie zväzu informovalo členov kongresu aj o novom partnerovi pre extraligu, kluby sa s funkcionármi SZĽH čoskoro stretnú.

"Financie sú zabezpečené. Na február je pripravené stretnutie s klubmi. Verím, že to tentoraz bude civilizované a konštruktívne. Chceme nastaviť pravidlá, aby sa často nemenili, kluby do toho môžu dať nejaký vstup. Sú tam veci o cudzincoch, zostupe a iné. Je tam aj téma uzavretia ligy, ale za to ja nie som, podľa mňa by to znížilo kvalitu. Verím, že to bude vo vnútri hnutia naozaj konštruktívna debata," uviedol Šatan.