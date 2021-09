Šatan zabojuje o post v Rade IIHF. Šance na zvolenie sú malé, priznáva

PETROHRAD. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sa v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) uchádza o členstvo v Rade IIHF.

Voľby do orgánov IIHF sa pôvodne mali konať na petrohradskom kongrese v septembri 2020. Pre obmedzenia spojené s cestovaním a reštrikcie súvisiace so šírením koronavírusu sa však členovia Rady IIHF po debate so zástupcami členských asociácií uzniesli, že volebný kongres preložia na september 2021.

Týmto rozhodnutím zároveň predĺžili mandát všetkých členov v orgánoch IIHF vrátane funkcie prezidenta o dvanásť mesiacov.

Návrhy nových mien do orgánov IIHF mohli členské asociácie zasielať do 30. júna 2021. SZĽH nominoval na jednu z deviatich pozícií v Rade IIHF Miroslava Šatana.