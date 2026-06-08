Lámač kliatby, motivačný génius, vravel insider. Bývalý hokejista by sa mal stať trénerom v NHL

Bývalý americký hokejista Joe Pavelski je údajne kandidát na post trénera Toronta Maple Leafs. Známy insajder Elliot Friedman to uviedol v podcaste 32 Thoughts.
Friedman v ňom povedal: „Myslím, že Pavelského pozvú na pohovor na trénerskú pozíciu. To je síce v rozpore s tým, čo som povedal pred pár dňami, ale nepoznám všetky súvislosti v tomto príbehu.
Ale po prvé, tento hráč je vysoko rešpektovaný, mimoriadne vysoko. Po druhé, spomeňte si na jeden z príbehov, ktoré kolovali počas play off. Je to príbeh Tomáša Hertla.
Pavelski si pozrel zápas Vegas a videl, že Hertl neskóroval v 29 zápasoch. Povedal: ‚Toto je absurdné!‘ Zavolal mu a Hertl ukončil svoju sériu bez gólov. Vieme, že Pavelski je lámač kliatby, motivačný génius.“
V základnej časti uplynulej sezóny skončilo Toronto na 15. mieste v tabuľke Východnej konferencie so 78 bodmi a nepostúpilo do play off. Hlavný tréner Craig Berube následne opustil tím.