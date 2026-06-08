Lámač kliatby, motivačný génius, vravel insider. Bývalý hokejista by sa mal stať trénerom v NHL

Joe Pavelski oslavuje gól.
Joe Pavelski oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. jún 2026 o 10:08
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Známy insajder Elliot Friedman to uviedol v podcaste 32 Thoughts.

Bývalý americký hokejista Joe Pavelski je údajne kandidát na post trénera Toronta Maple Leafs. Známy insajder Elliot Friedman to uviedol v podcaste 32 Thoughts.

Friedman v ňom povedal: „Myslím, že Pavelského pozvú na pohovor na trénerskú pozíciu. To je síce v rozpore s tým, čo som povedal pred pár dňami, ale nepoznám všetky súvislosti v tomto príbehu.

Ale po prvé, tento hráč je vysoko rešpektovaný, mimoriadne vysoko. Po druhé, spomeňte si na jeden z príbehov, ktoré kolovali počas play off. Je to príbeh Tomáša Hertla.

Pavelski si pozrel zápas Vegas a videl, že Hertl neskóroval v 29 zápasoch. Povedal: ‚Toto je absurdné!‘ Zavolal mu a Hertl ukončil svoju sériu bez gólov. Vieme, že Pavelski je lámač kliatby, motivačný génius.“

V základnej časti uplynulej sezóny skončilo Toronto na 15. mieste v tabuľke Východnej konferencie so 78 bodmi a nepostúpilo do play off. Hlavný tréner Craig Berube následne opustil tím.

NHL

Joe Pavelski oslavuje gól.
Joe Pavelski oslavuje gól.
Lámač kliatby, motivačný génius, vravel insider. Bývalý hokejista by sa mal stať trénerom v NHL
dnes 10:08
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