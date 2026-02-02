ONLINE: Minnesota Wild - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Minnesota Wild - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Minnesota Wild - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. feb 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Minnesota Wild - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Minnesota Wild a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Minnesota Wild - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, utorok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
03.02.2026 o 01:30
Minnesota
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Minnesota Wild - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Minnesota Wild - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Minnesota Wild - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Minnesota Wild - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)