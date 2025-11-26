Držiteľ Stanleyho pohára si nezahrá s Dvorským. S krajanom mu to nešlo na farme

Skúsený hokejový útočník Milan Lucic neuspel na skúške v organizácii tímu NHL St. Louis Blues.
Klub ho uvoľnil spod profesionálneho skúšobného kontraktu, už druhého od začiatku sezóny. Súčasťou mužstva z profiligy je aj slovenský útočník Dalibor Dvorský.
Tridsaťsedemročný Lucic najskôr prišiel na skúšku v auguste, neskôr ho však pre zranenie v dolnej časti tela spod zmluvy uvoľnili.
Druhý skúšobný kontrakt podpísal v novembri. Vo farmárskom tíme Springfield Thunderbirds v AHL odohral v tomto ročníku päť duelov, v ktorých si pripísal jedinú asistenciu.
V niektorých dueloch si zahral so Slovákom Jurajom Pekarčíkom.
Minulú sezónu vynechal a v ročníku 2023/24 odohral za Boston Bruins len štyri zápasy základnej časti, v ktorých si pripísal dve asistencie.
V novembri 2023 opustil tím a zaradil sa do asistenčného programu NHL/NHLPA.
Lucic má za sebou 17 sezón v NHL. V 1177 zápasoch základnej časti zaznamenal 586 kanadských bodov (233+353) a 1301 trestných minút, v 136 dueloch play off si pripísal 77 bodov (29+48).
