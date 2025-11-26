Držiteľ Stanleyho pohára si nezahrá s Dvorským. S krajanom mu to nešlo na farme

Milan Lucic
Milan Lucic (Autor: X/ Springfield Thunderbirds)
TASR|26. nov 2025 o 08:50
ShareTweet0

Klub ho uvoľnil spod skúšobného kontraktu, už druhého od začiatku sezóny.

Skúsený hokejový útočník Milan Lucic neuspel na skúške v organizácii tímu NHL St. Louis Blues.

Klub ho uvoľnil spod profesionálneho skúšobného kontraktu, už druhého od začiatku sezóny. Súčasťou mužstva z profiligy je aj slovenský útočník Dalibor Dvorský.

Tridsaťsedemročný Lucic najskôr prišiel na skúšku v auguste, neskôr ho však pre zranenie v dolnej časti tela spod zmluvy uvoľnili.

Druhý skúšobný kontrakt podpísal v novembri. Vo farmárskom tíme Springfield Thunderbirds v AHL odohral v tomto ročníku päť duelov, v ktorých si pripísal jedinú asistenciu.

V niektorých dueloch si zahral so Slovákom Jurajom Pekarčíkom.

Milan Lucic v drese Kanady.
Milan Lucic v drese Kanady. (Autor: TASR/AP)

Minulú sezónu vynechal a v ročníku 2023/24 odohral za Boston Bruins len štyri zápasy základnej časti, v ktorých si pripísal dve asistencie.

V novembri 2023 opustil tím a zaradil sa do asistenčného programu NHL/NHLPA.

Lucic má za sebou 17 sezón v NHL. V 1177 zápasoch základnej časti zaznamenal 586 kanadských bodov (233+353) a 1301 trestných minút, v 136 dueloch play off si pripísal 77 bodov (29+48).

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Milan Lucic
Milan Lucic
Držiteľ Stanleyho pohára si nezahrá s Dvorským. S krajanom mu to nešlo na farme
dnes 08:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Držiteľ Stanleyho pohára si nezahrá s Dvorským. S krajanom mu to nešlo na farme