Banská Bystrica angažovala amerického útočníka. Dosiaľ pôsobil výlučne v zámorí

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica získal novú zahraničnú posilu. Pod Urpín prichádza americký útočník Mick Messner, ktorý naposledy pôsobil v tíme Utah Grizzlies v nižšej zámorskej súťaži ECHL.
Dvadsaťšesťročný krídelník zamieril do Banskej Bystrice s cieľom oživiť ofenzívu tímu a pridať do nej dôraz, energiu a aj produktivitu.
„Mám radosť, že sa môžem pripojiť k top tímu, akým je Banská Bystrica a teším sa, ako zabojujeme o prvenstvo," uviedol pre klubový web.
Messner pôsobil v doterajšej kariére výlučne v zámorí. Najprv hral za Madison Capitols v americkej juniorskej USHL, následne obliekal v univerzitnej NCAA dresy University of Wisconsin a Merrimack College a potom sa presunul medzi profesionálov, keď nastupoval necelé tri roky za Utah Grizzlies v ECHL.
V sezóne 2024/2025 získal v 72 zápasoch 40 bodov za 16 gólov a 24 asistencií. V tomto ročníku stihol ako kapitán odohrať za Grizzlies tri stretnutia so ziskom jednej asistencie. Pred aktuálnou sezónou stihol absolvovať aj skúšku v kempe tímu AHL Tucson Roadrunners.
„Mick Messner je komplexný a poctivý hráč, ktorý vždy odvádza maximum pre tím. Ide o hokejistu s vysokou pracovnou morálkou, je silný na buly, hrá zodpovedne a dokáže byť efektívny v ofenzíve, ako aj v defenzíve.
Je fyzicky silný, výbušný a jeho herný štýl a schopnosti budú pre náš tím prínosom,” povedal na adresu novej posily manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár.