Banská Bystrica angažovala amerického útočníka. Dosiaľ pôsobil výlučne v zámorí

Mick Messner.
Mick Messner. (Autor: X/Utah Grizzlies)
TASR|24. okt 2025 o 10:06
ShareTweet0

V sezóne 2024/2025 získal v 72 zápasoch 40 bodov za 16 gólov a 24 asistencií.

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica získal novú zahraničnú posilu. Pod Urpín prichádza americký útočník Mick Messner, ktorý naposledy pôsobil v tíme Utah Grizzlies v nižšej zámorskej súťaži ECHL.

Dvadsaťšesťročný krídelník zamieril do Banskej Bystrice s cieľom oživiť ofenzívu tímu a pridať do nej dôraz, energiu a aj produktivitu.

„Mám radosť, že sa môžem pripojiť k top tímu, akým je Banská Bystrica a teším sa, ako zabojujeme o prvenstvo," uviedol pre klubový web.

Messner pôsobil v doterajšej kariére výlučne v zámorí. Najprv hral za Madison Capitols v americkej juniorskej USHL, následne obliekal v univerzitnej NCAA dresy University of Wisconsin a Merrimack College a potom sa presunul medzi profesionálov, keď nastupoval necelé tri roky za Utah Grizzlies v ECHL.

V sezóne 2024/2025 získal v 72 zápasoch 40 bodov za 16 gólov a 24 asistencií. V tomto ročníku stihol ako kapitán odohrať za Grizzlies tri stretnutia so ziskom jednej asistencie. Pred aktuálnou sezónou stihol absolvovať aj skúšku v kempe tímu AHL Tucson Roadrunners.

„Mick Messner je komplexný a poctivý hráč, ktorý vždy odvádza maximum pre tím. Ide o hokejistu s vysokou pracovnou morálkou, je silný na buly, hrá zodpovedne a dokáže byť efektívny v ofenzíve, ako aj v defenzíve.

Je fyzicky silný, výbušný a jeho herný štýl a schopnosti budú pre náš tím prínosom,” povedal na adresu novej posily manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Mick Messner.
Mick Messner.
Banská Bystrica angažovala amerického útočníka. Dosiaľ pôsobil výlučne v zámorí
dnes 10:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga» Banská Bystrica angažovala amerického útočníka. Dosiaľ pôsobil výlučne v zámorí