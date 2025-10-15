Dukla Michalovce predstavila nového trénera. Šancu dostane mladý Slovák

Erik Čaládi
Erik Čaládi (Autor: TASR)
TASR|15. okt 2025 o 10:18
Sezónu začal na striedačke Topoľčian.

MICHALOVCE. Slovenský hokejový klub Dukla Michalovce angažoval Erika Čaládiho na post trénera A-mužstva.

Účastník Tipsport ligy zo Zemplína o tom informoval v stredu na sociálnej sieti.

Po siedmom kole skončil v pozícii hlavného trénera „líšok“ Juraj Faith, neskôr sa vedenie rozlúčilo aj s asistentom trénera Ivanom Droppom a mužstvo dočasne viedol bývalý Faithov asistent Ivan Boržík.

Dukla sa aktuálne nachádza na 10. mieste tabuľky so 7 bodmi. V piatok privíta Liptovský Mikuláš.

„Trénerský štáb sa rozrastá o rodáka z Nitry Erika Čaládiho, ktorý momentálne preberá pozíciu hlavného trénera A-mužstva. Vedenie klubu sa rozhodlo rozšíriť realizačný tím s cieľom priniesť nový impulz a stabilitu do kabíny.

Erik prichádza s jasnou víziou, moderným prístupom a chuťou posunúť svoju kariéru. Je to mladý a ambiciózny slovenský tréner, ktorý sa vyvíja, prijíma výzvy a je známy svojím odhodlaním a ochotou pracovať v tíme,“ uviedol klub ohľadom príchodu 37-ročného kouča, ktorý predtým viedol ako hlavný tréner Nové Zámky a Topoľčany.

Tipsport liga

dnes 10:18
