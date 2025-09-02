Leto strávil so Zvolenom, vyskúšal si českú ligu. Center napokon zakotvil na východe

MICHALOVCE. Hokejový klub Dukla Michalovce informoval v utorok o príchode 32-ročného centra Petra Lichanca.
V minulej sezóne pôsobil Lichanec v českom druholigovom Třebíči, kde v 56 zápasoch zaznamenal 3 góly a 12 asistencií.
V prebiehajúcej letnej príprave sa objavil v zostave HKM Zvolen, no do Tipsport ligy sa vráti v službách „líšok“, s ktorými podpísal zmluvu na sezónu 2025/26.
„Peter je hráč s výborným pohybom, herným prehľadom a bohatými skúsenosťami z extraligy aj pôsobenia v zahraničí.
Veríme, že do kabíny prinesie potrebnú istotu, rozvahu a kvalitu na vhadzovaniach,“ uviedol klub zo Zemplína na sociálnej sieti.