Leto strávil so Zvolenom, vyskúšal si českú ligu. Center napokon zakotvil na východe

2. sep 2025
V minulej sezóne pôsobil v Třebíči, kde v 56 zápasoch zaznamenal 3 góly a 12 asistencií.

MICHALOVCE. Hokejový klub Dukla Michalovce informoval v utorok o príchode 32-ročného centra Petra Lichanca.

V minulej sezóne pôsobil Lichanec v českom druholigovom Třebíči, kde v 56 zápasoch zaznamenal 3 góly a 12 asistencií.

V prebiehajúcej letnej príprave sa objavil v zostave HKM Zvolen, no do Tipsport ligy sa vráti v službách „líšok“, s ktorými podpísal zmluvu na sezónu 2025/26.

„Peter je hráč s výborným pohybom, herným prehľadom a bohatými skúsenosťami z extraligy aj pôsobenia v zahraničí.

Veríme, že do kabíny prinesie potrebnú istotu, rozvahu a kvalitu na vhadzovaniach,“ uviedol klub zo Zemplína na sociálnej sieti.

