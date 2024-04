Dráma sa ešte nekončí. Nitra mečbal nevyužila, šancu bude mať pred domácim publikom

Tipos extraliga - semifinále play-off, 5. zápas

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy nad HK Nitra 5:2.

Domáci nastúpili s imperatívom víťazstva a mali lepší vstup do zápasu. Wilkins trafil v 7. minúte do žŕdky, no Kabáč o štyri minúty zužitkoval prihrávku Newtona - 1:0.