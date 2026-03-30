Nitra prišla o zápas za 66 sekúnd. Som ako rezerva do auta, vraví brankár Michaloviec

Ani v šiestom zápase štvrťfinálovej série medzi Nitrou a Michalovcami sa obraz hry príliš nezmenil. Nitra mala prevahu, ktorú však nedokázala pretaviť do vybudovania výraznejšieho náskoku.
A tak napokon stačilo 66 sekúnd v úvodnej päťminútovke tretej tretiny a dva góly Michaloviec, ktoré napokon po góle Virtanena do prázdnej bránky v závere zápasu otočili výsledok na konečných 4:2, vyrovnali sériu na 3:3.
O tom, kto postúpi do semifinále sa bude rozhodovať v siedmom zápase v utorok v Nitre.
Nitra mala výborný vstup do zápasu a už v polovici tretej minúty išla do vedenia po góle Tomáša Hrnku. Dlho sa z neho netešila a po minúte z prvej nebezpečnejšie vyzerajúcej situácie pre nitrianskou bránkou vyrovnal Marek Bartánus.
Necelých päť minút pred koncom prvej tretiny Michalovčania urobili zmenu v bránke, keď Vladimíra Glosára nahradil Roman Durný.
Čo bolo dôvodom striedania si michalovský tábor nechal pre seba, ale faktom je že Durný už inkasoval len raz, keď sa v úvode druhej tretiny Nitrania konečne presadili v presilovke a druhýkrát ich do vedenia poslal Samuel Buček.
„Môže sa stať čokoľvek. Ako raz povedal jeden môj starý tréner: si ako rezerva do auta, pripravený, neprekvapený. Snažím sa tým riadiť stále a pomôcť tímu vždy keď sa dostanem do brány,“ reagoval s úsmevom Durný na otázku, či nebolo ťažké naskočiť do zápasu.
Veľa striel Durného hecuje
Durný napokon výraznou mierou prispel k víťazstvu, keď ustál veľa neprehľadných situácií pred svojou bránkou a chytil 32 z 33 striel idúcich na jeho bránku.
„Ja mám rád rýchly hokej, ktorý je nátlakový, je tam veľa streľby, ide sa do bránky, do dorážok . A vy ako brankár rozmýšľate iba nad tým, ako zastaviť čo najviac striel, takže vás to tak hecuje do ďalšej a ďalšej situácie,“ priznal po zápase 27-ročný brankár, na ktorom bolo vidieť, že si zápas užíva.
„Pre takéto zápasy hráme celý život. Samozrejme, nervozita tam je, ale treba si to zároveň aj užiť a myslím si, že keď si to užívate, tak máte voľnejšie ruky a dokáže vaša hlava a telo viac spolupracovať,“ vysvetlil.
Durný bol podľa vlastných slov presvedčený o tom, že Michalovce šiesty zápas vyhrajú a vynútia si siedmy zápas.
„ Už po poslednom zápase v Nitre som mal tušáka, že dnes vyhráme. Mám pocit, že Nitra sa snažila ubrániť výsledok 1:2, čo sa im vypomstilo. My sme dnes našli nových strelcov. Dúfam, že v tom budú pokračovať a pripoja sa k prvému útoku,“ povedal smerom k svojim spoluhráčom.
Streľba po tréningu priniesla ovocie
Tými novými strelcami myslel kapitána Mareka Bartánusa, ktorý na svoj piaty gól čakal pol druha mesiaca. Ešte sviatočnejším strelcom je mladý obranca Ján Marcinko. Ten len svojim druhým gólom v sezóne uzavrel skvelý minútový obrat domácich v tretej tretine a po vyrovnávajúcom góle Jacoba Virtanena pridal víťazný.
„Keď hrám s takými hráčmi ako napríklad Jordan Martel tak je to ľahké. Vedel som, že o mne vie, nakorčuľoval som si do druhej vlny, kde sa to otvorilo. Nebudem klamať, práve túto situáciu trénujem vždy po tréningu, takže som šťastný, že sa to podarilo,“ opísal svoj hviezdny moment mladík, ktorý nastupuje v elitnej prvej michalovskej päťke v obrannej dvojici s Connorom Welshom.
„Sú to hlavne obrovské skúsenosti. Či už je to môj kolega Welsh v obrane, alebo sú to chlapci v útoku. Veľa som sa od nich v tejto sezóne naučil, za čo som im vďačný a verím, že sa ešte veľa naučím,“ dodal.
Pokašľali si to sami
„Ťažko sa mi hľadajú slová, lebo mnou lomcujú emócie. Stále si myslím, že môžeme byť ešte dôslednejší a dôraznejší a viacej posielať tie puky na bránu. Dnes sme dve tretiny okolo nich krúžili a nechodili sme do toho priestoru, kde to bolí. Mohli sme to zlomiť skôr, mali sme to v rukách, ale sami sme si to pokašľali,“ priznal po zápase nitriansky Samuel Buček.
Podľa neho je všetko je jednoducho iba v nastavení v hlave. „Akonáhle získame vedenie, tak sa trošku vypneme a ten súper to jednoducho dokáže využiť. Musíme premieňať viac šancí. Oni dokážu vyťažiť z minima maximum a naopak my z maxima minimum,“ hľadal Buček príčiny toho, že séria, ktorá mala byť jasnou záležitosťou víťaza základnej časti, ide až do zápasu číslo sedem.
Aj v šiestom zápase sa ukázal sila prvej michalovskej päťky, problémy s ktorou majú Nitrania počas celej série. Veď len Jacob Virtanen, ktorý bol dvojgólový v druhom zápase v rade, si v doterajších šiestich zápasoch pripísal 12 kanadských bodov za 6 gólov a rovnaký počet asistencií.
Priznal to aj nitriansky kapitán Branislav Mezei.
„Michalovce vedia využiť svoje šance, my ich potrebujeme veľa na to, aby sme dali gól. Ich prvá päťka je veľmi produktívna, o čom samozrejme vieme, ale zatiaľ stále našli nejaký recept na to, aby tie góly dali,“ dodal.
Buček: Musíme mať krátku pamäť
Aj v siedmom zápase bude favoritom Nitra. Jej hráči sa spoliehajú aj na podporu divákov, ale zároveň vedia, že to nebude jednoduché. Veď jeden zápas doma, druhý v sérii, už prehrali.
„Doma sa nám hrá výborne. Máme skvelých fanúšikov, oni nám pomôžu, ale my keď do toho nedáme všetko, tak jednoducho úspešní nebudeme.
Samozrejme, že tento zápas trochu pohne našou psychikou, ale jednoducho je to preč. Musíme mať krátku pamäť a pozerať sa na ten siedmy zápas. Už niet cesty späť. Nechceli sme tam byť, ale sme tam, hokej také situácie prináša a musíme sa s tým vysporiadať a ukázať silu toho mužstva,“ prízvukuje Samuel Buček.
Durný: My hráme play-off zápasy od polovice sezóny
To či budú Nitrania pod väčším tlakom ako Michalovčania je podľa Marcinka ich problém.
„Sústredíme na seba a s tým chceme ísť do toho zápasu. Možno nám nikto neveril, že tu budeme, ale stále je robota nedokončená. Vieme, čo od nich môžeme čakať, vieme, ako chceme hrať. Či vonku alebo doma je to zápas číslo sedem a my ho urveme na svoju stranu,“ verí Marcinko.
Brankár Durný pridáva okrem nervozity favorita ešte jeden moment, ktorý by mohol hrať v prospech Michaloviec a priniesť prepísanie histórie. Veď ak by dokázali vyhrať v siedmom zápase, stali by sa prvým tímom v histórii, ktorý z desiateho miesta po základnej časti postúpi do semifinále.
„Nervozitu na nich bolo cítiť už aj v posledných dvoch zápasoch. Chceme to využiť v náš prospech. My sme hrali play-off zápasy v podstate od polovice sezóny, pretože sme mali svoj cieľ, ktorý sme chceli splniť a teraz v tom pokračujeme a musíme na to nadviazať v siedmom zápase,“ dodal Durný.
