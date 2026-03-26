Nitra verí, že sa konečne nakopla. Michalovciam na začiatku chýbala šťava

Niektorí diváci na michalovskom štadióne ešte nestihli prísť na svoje miesta, keď po 17 sekundách štvrtého zápasu štvrťfinálovej série medzi Michalovcami a Nitrou otváral hosťujúci Josh Passolt skóre zápasu.
Pre Michalovčanov to bola veľká rana, z ktorej sa dlho nevedeli spamätať a výsledkom bol druhý gól hostí. Po necelých ôsmich minútach sa v presilovke strelecky presadil nitriansky mladík Ondrej Molnár.
Nitra dala v polovici prvej tretiny dokonca aj tretí gól, ale rozhodcovia ho napokon po pozretí videa neuznali, hokejka Dávida Okoličániho bola pri usmernení puku za brankára Vladimíra Glosára privysoko.
„Škoda, že sme nenadviazali na ten včerajší víťazný zápas. Hlavne v tom úvode sme to potrebovali. Neviem, z akého dôvodu sme tak nastúpili, ale samozrejme, sme si toho vedomí. Teraz už sa pozeráme na to, aby sme čo najlepšie zregenerovali a ideme do Nitry,“ povzdychol si po zápase michalovský kapitán Marek Bartánus.
Neuznaný gól Nitry ich udržal v zápase
V druhej tretine to už bolo zo strany domácich lepšie a dočkali sa aj gólu, keď náskok Nitry znížil Marc-Olivier Roy.
Úvod tretej tretiny opäť vyšiel hosťom a po necelých štyroch minútach ich do dvojgólového vedenia poslal opäť Molnár po skrumáži pred domácou bránkou.
VIDEO: Zostrih zo 4. zápasu série Michalovce - Nitra
Michalovce sa nadychovali k obratu, ale presilovkový gól Jordana Martela tri minúty pred koncom už prišiel neskoro a Nitra si už víťazstvo 3:2 vziať nedala.
Aj trénera domácich Erika Čaládiho mrzel najmä úvod zápasu.
„Znova vyrovnaný zápas, ale dnes len dve tretiny. Tú prvú sme mali slabú, chýbala nám šťava, nebol to náš deň. Našťastie gól na 3:0 nakoniec neplatil a to nás udržalo v zápase. Ale som hrdý na chalanov, že sa nepoložili a hľadali cestu ako uspieť,“ povedal po zápase.
Michalovský ľad mu chutí
Nitrianskej lavičke vyšiel ťah s nasadením mladého útočníka Ondreja Molnára, ktorý odohral na Zemplíne prvé dva zápasy v štvrťfinále a v oboch sa dokázal gólovo presadiť, pri dôležitom víťazstve dokonca dvakrát.
„Všetci sme boli strojcami tohto víťazstva. To, že som dal dva góly je len čerešnička na torte. Dnes to bol bojovný výkon, dali sme do toho srdce a išlo to lepšie ako v predchádzajúcich zápasoch.
Ja som rád, že som dostal príležitosť v tomto tíme. Je tu široký káder veľmi kvalitných hráčov. Ja som stále mladý hráč, takže ja budem robiť to, čo mi povedia tréneri a snažím sa pomôcť mužstvu,“ poznamenal Molnár.
Jeho prínos pochválil aj asistent trénera Ivan Švarný. „Bolo by vhodné, aby jeho výkony gradovali, aby to nebolo o jednom, o dvoch zápasoch. Dnes nám pomohol v hre 5 na 5, pomohol nám takou dravosťou a samozrejme aj strelecky,“ dodal Švarný.
Konečne to nebolo profesorské
„Dúfam, že nás to naštartuje. Zistili sme, že to jednoduché nebude a musíme dať do toho 100% v každom zápase. Tie zápasy sú vyrovnané, oni majú kvalitný tím a stav je 2:2, takže všetko je otvorené, ale ja verím tomu, že tento zápas nás nakopne,“ verí po dôležitom víťazstve Tomáš Hrnka.
Nitra podala zatiaľ najlepší výkon v sérii. „Konečne sme našli aj tak takú bojovnosť, odhodlanie, srdce, čo nám potom samozrejme pomáha k lepším výkonom. Chalani sa vzopreli tlaku súpera, aj keď na konci sa nám tvorili vrásky na čele, ale zvládli sme ten zápas. Tešíme sa, že máme druhý víťazný zápas za sebou a pokračujeme zo sériou doma.
Myslím si, že čo nám chýbalo, bola taká bojovnosť, taká odhodlanosť. Hrali sme to zo začiatku strašne profesorsky, ale myslím, že už sa začíname vracať naspäť do tej štruktúry, ktorú by sme chceli vidieť. Ale ešte stále to nie je to, čo očakávame,“ hodnotil doterajšie výkony víťaza základnej časti asistent trénera Švarný.
Od semifinále obaja rovnako ďaleko
Séria sa sťahuje do Nitry za vyrovnaného stavu a obe mužstvá vedia, aký dôležitý bude piatkový zápas v Nitre.
„Keď zvládnete piaty zápas, ste jedno víťazstvo od postupu. Dôležité bude zachytiť úvod, lebo doma Nitra vyvinie obrovský tlak. Musíme sa rýchlo dostať do zápasu nejakými krátkymi striedaniami. Určite to bude opäť ťažký zápas..
Musíme zapracovať na presilovkách, niečo trochu zmeniť, lebo tak ako my ich aj oni nás majú načítaných. Hrá sa o každý centimeter ľadu, je to play off. My to až tak nevnímame, či hráme doma alebo nie. Fanúšikovia prišli aj dnes, bola tu výborná atmosféra, v Nitre to bude rovnaké. a to nás poháňa dopredu,“ naznačil Bartánus, čo by mohlo pomôcť Michalovčanom na ľade Nitry.
„Zápasy sú veľmi vyrovnané, už je každý namotivovaný, tam netreba hľadať nejakú výhodu domáceho prostredia. Každý ide na 100 percent.
Myslím si, že keď sa budeme sústrediť a budeme podávať ten náš tímový výkon a budeme sa stále podporovať, tak tie výkony budú stále lepšie,“ dodal nitriansky Tomáš Hrnka.