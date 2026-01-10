Dva góly navrátilca Bučeka dokonali obrat Nitry. Spodniak: Nevieme ako víťazne dokončiť zápas

Rýchla akcia na osi Ján Marcinko, Matúš Spodniak a Patrick Roy priniesla po 103 sekundách už 22. gól najlepšieho strelca deviatych Michaloviec a výborný vstup do domáceho zápasu s druhou Nitrou.
Ten na konci 11. minúty umocnil sekundu pred koncom výborne zahranej presilovky gól Jordana Martela po biliardovej akcii, ktorej predchádzali dve minúty uzamknutej štvorice brániacich sa Nitranov s viacerými šancami.
Keď po vyše polovici zápasu už po 9 sekundách ďalšej presilovky Michaloviec Matúš Spodniak výborným tečom strely Connora Welsha zvyšoval na rozdiel troch gólov, vyzeralo to tak, že Nitrania nadviažu na predchádzajúce zlé zápasy a naopak Michalovčania tretíkrát v rade potešia fanúšikov trojbodovým domácim víťazstvom.
Nešťastné konce zápasov
Napokon bolo všetko inak. Necelé tri minúty pred druhou sirénou Dmitrii Kostenko strelil prvý gól Nitry, po necelých šiestich minútach tretej tretiny využili svoju prvú presilovku aj hostia a Josh Passolt znižoval na rozdiel jediného gólu. V ďalšej presilovke Nitranov sa o vyrovnanie postaral Samuel Buček a ten istý hráč na konci tretej minúty predĺženia dokonal obrat na konečných 3:4.
Toto skóre svietilo Michalovčanom na kocke štvrtýkrát v rade, tretíkrát v ich neprospech.
„Aj v Poprade sme vyhrávali 3:2, tiež dve minúty pred koncom vyrovnali,“ spomenul si jeden z ťahúňov michalovskej ofenzívy Spodniak na predchádzajúci zápas, v ktorom Michalovčania prehrali v Poprade po nájazdoch. Hoci v oboch nešťastných zápasoch skóroval aj asistoval, v tom proti Nitre napokon práve po jeho chybe padol v predĺžení víťazný gól hostí.
„Konce zápasov nám bohužiaľ nevychádzajú, ale ja verím tomuto tímu, verím, že máme kvalitu, vieme dať góly a vieme vyhrávať zápasy. Len to musíme hrať plných 60 minút. To je ten problém,“ povzdychol si.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Nitra
Kondícia a zlé rozhodnutia
Spodniak priznal, že zlé tretie tretiny nie sú len o šťastí, ale aj o tom, ako idú hráči hrať tretiu tretinu. „Raz to šťastie stojí na našej strane a potom troška proti nám, ale my sme na lade. My určujeme, čo sa ide robiť. Či ideme vyhrať, či ako ideme hrať tú tretiu tretinu. Jednoducho nejako nevieme, ako dokončiť ten zápas. Urobíme zbytočný faul, chyby a potom to tak vyzerá aj na tom výsledku,“ dodal.
Podľa michalovského trénera Erika Čaládiho sú problémom aj zlé rozhodnutia v kľúčových momentoch.
„Mali sme výborný štart do zápasu, viedli sme 2:0, dali sme aj tretí gól, ale potom hrala Nitra výborný hokej a dostávala sa do zápasu a my sme naopak nejakým spôsobom uberali. Musíme si tým prejsť a povedať, ktoré rozhodnutia v kľúčových momentocha ktoré situácie a za akých okolností sa majú riešiť,“ hľadal príčiny nezvládnutého dobre rozohraného zápasu.
Pripustil aj to, že problémom nezvládnutých záverov môže byť aj kondícia.
„Komunikujeme o tom, aj my nad tým rozmýšľame. Ale už je tá fáza sezóny, že nevieme nejakým spôsobom ísť do kondičných tréningov. Môže to byť jedna z vecí, ktoré nás zlomia v tých koncoch. Možno je to aj kondícia, ale sú tu aj rozhodnutia, ktoré nie sú vždy v súlade s tým, že chceme hrať na výsledok,“ dodal.
Chrenko verí v nakopnutie
V druhom zápase po návrate z juniorských majstrovstiev sveta ukázal svoje kvality aj najproduktívnejší hráč slovenskej dvadsiatky Tomáš Chrenko, keď si pripísal dve asistencie. Po tom prvom, v ktorom Nitrania prehrali v Banskej Bystrici, nešetril kritikou do vlastných radov.
„Určite nás to nakopne po tých zlých výkonoch a som veľmi rád, že sme to dali na našu stranu. Boli sme tak nastavení v kabíne, že to ideme otočiť a ideme to už konečne prelomiť. Oveľa viac sme sa dnes podľa mňa snažili a aj sa to dnes prejavilo. Dva alebo tri body je jedno, hlavné je, že sme už konečne preložili stranu v scenári a konečne to dúfam pôjde,“ povedal po zápase.
„Takéto zápasy sú najkľúčovejšie. Keď prehrávate 3:0 a zrazu to otočíte a vyhráte. Tam sa ukáže sila toho kolektívu, že tu to je. A som rád, že sme to dnes predviedli a že to neostalo len pri rečiach v kabíne ako doteraz. Každý si plnil svoju robotu a robil to, čo mal. Každý hral na doraz a išiel do toho naplno,“ súhlasil Buček.
Prekvapený Buček
Jeden z najväčších strojcov úspechov Nitry v posledných rokoch odohral len ôsmy zápas v sezóne po dlhodobom zranení. A prvý dvojgólový.
„Sám som prekvapený z toho, ako sa na tom ľade cítim a ako vyzerám. Čakal som, že to bude úplne iné, že budem mimo, ale chalani mi veľa pomohli aj v tom prvom zápase. Odvtedy ako by mi zmizol blok z hlavy a cítim sa každým zápasom lepšie a lepšie a myslím si, že aj moje výkony gradujú od zápasu k zápasu,“ netajil Buček spokojnosť.
Nitra si víťazstvom udržala druhú priečku v tabuľke, hoci jej stále na chrbát dýchajú Banská Bystrica, Žilina aj Košice, s ktorými sa stretne v najbližšom domácom zápase v novom termíne v stredu 14. januára. Michalovce naopak nevyužili zaváhanie Trenčína na ďalší posun v tabuľke a ostávajú deviate.