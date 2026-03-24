ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 3. zápas)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Nitra dnes hrajú 3. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Stav série je po dvoch zápasoch vyrovnaný 1:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 3. zápas, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
24.03.2026 o 18:00
3. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov hokeja pri tomto online textovom prenose! Štvrťfinálová séria medzi HK DUKLA Michalovce a HK Nitra je po dvoch zápasoch vyrovnaná 1:1. Oba duely sa skončili po predĺžení. V tom prvom zvíťazila Nitra 4:3 a druhý si ukoristili Michalovčania. Séria sa presúva na východ Slovenska, kde budú chcieť michalovské líšky využiť výhodu domáceho prostredia a pred vlastnými fanúšikmi zvíťaziť.
1. štvrťfinálový zápas:
HK Nitra – HK DUKLA Michalovce 4:3pp (0:0, 3:2, 0:1 – 1:0)
Góly a asistencie: 23. Osburn, 27. Buček (Lacka, Carmichael), 36. Jackson (Lacka, Chrenko), 69. Buček – 21. Martel (Roy), 34. Roy (Meliško, Virtanen), 41. Virtanen
2. štvrťfinálový zápas:
HK Nitra – HK DUKLA Michalovce 2:3pp (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1)
Góly a asistencie: 35. Krištof (Bajtek, Osburn), 58. Hrnka (Osburn, Buček) – 28. Kytnár (Safaraleyev, Welsh), 50. Virtanen (Martel), 75. Martel (Roy, Meliško)
Stav série: 1:1
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.