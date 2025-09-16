ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Košice dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes LIVE (hokej, 3. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.09.2025 o 17:30
3. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Kocúr, Štefik – Šoltés, Tomáš..
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Tipsport ligy medzi Michalovcami a Košicami.
HK DUKLA Michalovce
Domácej Dukle nevychádzajú prvé zápasy sezóny. Malý trip po súperových klziskách bol vo finálnom súčte bezbodový. Michalovce prehrali v Liptovskom Mikuláši, na ľade Popradu sa prebudili a vrátili do zápasu, no koncom tretej tretiny ich zarezal Kotvan gólom na 4:5. Teraz nastúpia na Zemplíne proti Košiciam, ktoré nezdolali v generálke pred dvoma týždňami.
HC Košice
Košice vonku získali, doma stratili. Obhajca titulu štartoval ročník na Slovane, kde vyhral 4:2. V Steel aréne privítal Liptovský Mikuláš, ale so slovenskými hráčmi nestačil na protivníka, ktorý naznačuje, že táto sezóna bude zrejme odlišná ako tie nedávne. Liptákom zabezpečil dva body kapitán Jakub Sukeľ, ktorý premenil rozhodujúci samostatný nájazd.
HK DUKLA Michalovce
Domácej Dukle nevychádzajú prvé zápasy sezóny. Malý trip po súperových klziskách bol vo finálnom súčte bezbodový. Michalovce prehrali v Liptovskom Mikuláši, na ľade Popradu sa prebudili a vrátili do zápasu, no koncom tretej tretiny ich zarezal Kotvan gólom na 4:5. Teraz nastúpia na Zemplíne proti Košiciam, ktoré nezdolali v generálke pred dvoma týždňami.
HC Košice
Košice vonku získali, doma stratili. Obhajca titulu štartoval ročník na Slovane, kde vyhral 4:2. V Steel aréne privítal Liptovský Mikuláš, ale so slovenskými hráčmi nestačil na protivníka, ktorý naznačuje, že táto sezóna bude zrejme odlišná ako tie nedávne. Liptákom zabezpečil dva body kapitán Jakub Sukeľ, ktorý premenil rozhodujúci samostatný nájazd.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.