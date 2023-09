Majstrovi sveta nevyšlo podnikanie. Kamarátom dlhuje milióny a hrozí mu väzenie

BRATISLAVA. Bývalý český hokejový reprezentant Michal Sýkora naďalej čelí problémom v súvislosti s nevydareným podnikaním a dlžobami. Veriteľom podľa denníku Blesk dlží viac ako 250 miliónov korún (približne 10 mil. eur).

Už sú to roky, odkedy sa dal na podnikanie so zlatom. Do jeho aktivít však investovali desiatky športovcov. Sýkora investorom vyplácal pravidelne výnosy. Po uplynutí určitého obdobia im mal vyplatiť aj celkovú sumu.

Do roku 2019 všetko fungovalo a Sýkorove firmy pohľadávky uhrádzali včas. Potom prišli problémy.