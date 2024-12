O peniaze obral aj kapitána tohtoročných majstrov sveta. Čech nesplatí dlhy ani o 1200 rokov

BRATISLAVA. V športe sa zviditeľnil a patril do zlatej generácie českých hokejistov. Získal dva tituly majstra sveta. Po skončení kariéry obranca Michal Sýkora rozbehol biznis. Obchodoval so zlatom.

Mnohí mu dôverovali. Prezentoval sa ako úspešný podnikateľ. Obchodoval so zlatom a šperkami. Lenže v roku 2019 prestal pôžičky vyplácať.

Prostredníctvom právnikov navrhli riešiť úpadok konkurzom. Lenže Sýkora má súdom schválený osobný bankrot, teda oddlženie. To znamená, že z jeho dlhy sa splácajú z jeho aktuálnych príjmov. Mesačne posiela 16 468 korún, čo je približne 650 eur.

Ak by ostala splátka rovnaká ďalších 10 rokov, tak by za ten čas splatil 0,65 percent zo svojich pohľadávok. Týmto tempom by svoje pohľadávky neuhradil ani za 1200 rokov.