Slovenský reprezentant pokračuje v Česku. Predĺžil zmluvu s popredným klubom

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude aj naďalej pôsobiť v českej extralige v tíme Liberca.
Slovenský reprezentant podpísal na severe Čiech novú dvojročnú zmluvu s opciou. Bieli Tigri o tom informovali na klubovom webe.
"Martin u nás pôsobí už piatu sezónu a všetci ho vnímame ako nášho kmeňového hráča. Som preto veľmi rád, že sa rozhodol v Liberci pokračovať.
Jeho charakter na ľade aj v kabíne je príkladný a tréneri presne vedia, čo od neho môžu každý deň očakávať. Svojimi výkonmi má zásadný vplyv na výsledky tímu," povedal športový riaditeľ Michal Birner.
Dvadsaťpäťročný dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta Faško-Rudáš prišiel do Liberca v roku 2021 z Banskej Bystrice.
V aktuálnom ročníku odohral 50 zápasov, strelil jedenásť gólov a pridal dvanásť asistencií, čo je jeho extraligové sezónne maximum.
Aj jeho zásluhou Bílí Tygři obsadili tretie miesto v základnej časti a postúpili priamo do štvrťfinále play off.
Celkovo nazbieral Faško-Rudáš v extralige 101 bodov (50 + 51) v 278 stretnutiach.