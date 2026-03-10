Slovenský reprezentant pokračuje v Česku. Predĺžil zmluvu s popredným klubom

Martin Faško-Rudáš
Martin Faško-Rudáš (Autor: TASR)
ČTK|10. mar 2026 o 10:49
ShareTweet0

V aktuálnej sezóne si vyrovnal osobné maximum.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude aj naďalej pôsobiť v českej extralige v tíme Liberca.

Slovenský reprezentant podpísal na severe Čiech novú dvojročnú zmluvu s opciou. Bieli Tigri o tom informovali na klubovom webe.

"Martin u nás pôsobí už piatu sezónu a všetci ho vnímame ako nášho kmeňového hráča. Som preto veľmi rád, že sa rozhodol v Liberci pokračovať.

Jeho charakter na ľade aj v kabíne je príkladný a tréneri presne vedia, čo od neho môžu každý deň očakávať. Svojimi výkonmi má zásadný vplyv na výsledky tímu," povedal športový riaditeľ Michal Birner.

Facebook príspevok

Dvadsaťpäťročný dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta Faško-Rudáš prišiel do Liberca v roku 2021 z Banskej Bystrice.

V aktuálnom ročníku odohral 50 zápasov, strelil jedenásť gólov a pridal dvanásť asistencií, čo je jeho extraligové sezónne maximum.

Aj jeho zásluhou Bílí Tygři obsadili tretie miesto v základnej časti a postúpili priamo do štvrťfinále play off.

Celkovo nazbieral Faško-Rudáš v extralige 101 bodov (50 + 51) v 278 stretnutiach.

Česká hokejová extraliga

    Martin Faško-Rudáš
    Martin Faško-Rudáš
    Slovenský reprezentant pokračuje v Česku. Predĺžil zmluvu s popredným klubom
    dnes 10:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Slovenský reprezentant pokračuje v Česku. Predĺžil zmluvu s popredným klubom