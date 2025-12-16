Druhýkrát v sezóne najlepším talentovaný Slovák. Nepustil za seba ani jeden puk

Slovák Michal Prádel bol vyhlásený za brankára týždňa v americkej juniorskej súťaži USHL.
Zaznamenal čisté konto v oboch domácich zápasoch Tri-City Storm proti Muskegonu počas uplynulého víkendu.
Osemnásťročný slovenský brankár zneškodnil všetkých 12 striel v piatkovom zápase a v sobotu kryl všetkých 33 pokusov hráčov Lumberjacks. Liga o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.
Prádel má v tejto sezóne už na konte tri nuly a patrí v tejto štatistike na čelo súťaže. Sekunduje mu len s rovnakým počtom William Prowse z Lincoln Stars.
Talentovaného gólmana si v tohtoročnom drafte vybral Detroit Red Wings v 3. kole z celkového 75. miesta.
Počas tohto ročníka patrí medzi absolútnu špičku brankárov USHL. V 23 zápasoch vedie ligu v počte zákrokov (567), je druhý v odchytaných minútach (1270) a tretí v úspešnosti zákrokov (91,6 %).
Jeho priemer inkasovaných gólov na zápas (2,46) ho radí na siedme miesto.
V drese Storm pôsobí druhú sezónu. Počas minulej, keď mal po väčšinu ročníka 17 rokov, zaznamenal bilanciu 9-4-0, priemer 2,41 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 89,9 % v 14 stretnutiach.
Prádel bol vyhlásený za brankára týždňa v USHL už druhýkrát v tejto sezóne (27. októbra – 2. novembra).
V juniorskom tíme Tri-City Storm hrajú aj ďalší traja Slováci. Útočníci Oliver Ozogány a Samuel Murín s obrancom Tiborom Baranom.
V roli asistenta pôsobí Ivan Feneš, ktorý je bývalý tréner Slovenska do 18 a 20 rokov
Storm sa vrátia do akcie po prestávke USHL v sobotu 27. decembra na ľade Des Moines.
Prádel s Murínom však v tomto stretnutí pravdepobodne nenastúpia, kedže obaja figurujú v nomináciii Slovenska na záverečnú prípravu pred MS do 20 rokov.