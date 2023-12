Všetci sú radi, že sa klubu nedarí. Obranca Slovana verí, že ho reprezentačná prestávka nakopne

BRATISLAVA. Aj napriek tomu, že sa hokejový Slovan Bratislava trápi, reprezentačnú pozvánku na Vianočný Kaufland Cup dostali dvaja obrancovia. Program, výsledky a tabuľka na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2023 Dvadsaťdvaroční Andrej Golian a Michal Beňo sa zúčastnili aj na Nemeckom pohári, kde slovenskí hokejisti bojovali o prvenstvo.

„Sú to mladí obrancovia s obrovským potenciálom a hodnotíme ich výkony v reprezentácii. Keď sa pozriem spätne na minulú sezónu, Andrej Golian by bol v nominácii na majstrovstvá sveta, ak by sa nezranil. Mal by veľkú šancu, bolo by to tesné.

Michal Beňo bol posledný obranca zo Slovenska, ktorý necestoval s nami do Rigy. Kvalitu majú a musíme hrdo povedať, že nás ešte nikdy nesklamali v reprezentačnom drese. Preto sú tu a majú našu podporu," vysvetľoval na reprezentačnom zraze asistent trénera Peter Frühauf.

Ťažké chvíle v klube Obaja hráči si pozvánku do reprezentácie veľmi vážia. „Som za to šťastný, že som opäť dostal šancu si zahrať. Je to prejav dôvery. Cítim, že mám zodpovednosť to trénerom vrátiť, nesklamať ich a potvrdiť nomináciu. Chcem, aby vedeli, že urobili správne rozhodnutie, aj keď sa trápime na klubovej úrovni,“ prezradil Beňo.

„Som vďačný za možnosť vrátiť sa do reprezentácie po Nemeckom pohári. Tam sme odohrali dobrý turnaj. Všetci však vieme, aká je situácia v klube,“ dodal Golian. Pri otázke na situáciu v klubovej kabíne obom obrancom stuhol úsmev na tvári. Slovan Bratislava je po polovici základnej časti na nepostupovom jedenástom mieste. „Prežívam to dosť zle. Nikdy som si nevedel predstaviť, že by sme boli so Slovanom v takejto situácii. Na druhej strane nám nepomôže, že sa budeme ľutovať. Nerobia to ani súperi. Všetci sú radi, že klubu sa nedarí. Je to však iba na nás a nikto iný to nezmení. Verím, že robíme pre to všetko, od manažmentu až po hráčov. Dúfam, že sa to zlomí,“ povedal Beňo. „Každý vie, že na tom nie sme dobre a nikto nám nepomôže iba my sami. Musíme sa šatni vzchopiť a prezentovať Slovan tak, ako sa patrí,“ doplnil jeho spoluhráč.

Emotívny tréner Slovan už po štyroch kolách vyhodil trénera Pardavého a generálneho manažéra Ota Hačšáka. „Nepomohlo to. Tréner Růžička zdedil tím, ktorý nemá kvalitu a zatiaľ ho nevytiahol z marazmu, v ktorom je od jari tohto roka. Len na torze hráčov je cítiť zodpovednosť ku klubu, ľahostajnosť by sa na niektorých výkonoch dala krájať. Nebyť troch výhier nad Humenným, Slovan je posledný. Belasí majú druhú najhoršiu obranu a najhoršie výsledky na domácom ľade. S aktuálnou formou patria skôr do zápasov o záchranu, než do boja o prvú šestku,“ analyzoval po polovici sezóny situáciu v klube expert Ondrej Rusnák.

Růžička má slávne meno a dodnes sa spája s najväčšími úspechmi. Hovorili o ňom, že je magnet na zlato. Kedysi ho zbožňovala celá krajina, davy skandovali jeho meno, keď doviedol Česko k historicky najväčšiemu úspechu, zlatu v Nagane. „Keď prišiel, priniesol nový impulz. Prvé zápasy pod jeho vedením boli fajn, mali energiu. Je to emotívny tréner. Reaguje emotívne na dobré i zlé veci. Teraz je klub v kríze a nie je to len na hráčoch, ale i tréneroch. Celý Slovan je tam, kde ešte nikdy nebol od čias KHL. Je to nepríjemná situácia, ale verím, že nás reprezentačná prestávka nakopne,“ uviedol Beňo. „Sme na jednej lodi a nemôžeme sa vyhovárať jeden na druhého. Sme v tom spolu. Spolu sa musíme zomknúť,“ pridal sa Golian.

Chýba líder Slovan inkasoval druhý najvyšší počet gólov v Tipos extralige. Viac má iba nováčik z Humenného. Bratislavskému klubu chýba od polovice októbra skúsený obranca a kapitán Michal Sersen. „Začína pomaly trénovať, ale ešte je stále zranený. Je cítiť, že v kabíne chýba. Posledné zápasy sa ako líder ukázal Samuel Takáč, ktorý predtým tak nepôsobil. Bol líder na ľade a nie v kabíne. Prevzal to však i v šatni,“ prezradil Beňo. „Chýba nám každý jeden hráč v obrane. Nie je to iba o obrancoch, ale celkovo musíme zlepšiť obrannú hru. Momentálne je to chaos. Inkasujeme veľmi veľa gólov a málo ich dávame. Bohužiaľ prehrávame,“ doplnil ho spoluhráč.

Tlak na hráčov vytvárajú i fanúšikovia, ktorí patria k jedným z najnáročnejších v extralige. „Tlak vždy v Slovane bol, je aj bude. Treba sa s tým vyrovnať. Momentálne fanúšikovia majú právo na nespokojnosť s výsledkami a predvedenou hrou. Cítime to. Snažíme sa ich získať späť na našu stranu,“ zhodli sa.

Krôčik od šampionátu Obrancovia veria, že reprezentačná prestávka im dodá potrebný impulz, ktorý prenesú aj na klubovú úroveň. „Verím, že reprezentačný turnaj ma nakopne k lepším výkonom a prenesiem to na celé mužstvo. Aj po Nemeckom pohári som cítil nový impulz z individuálnej stránky,“ priznal Beňo. Dvojica hrala na predchádzajúcom turnaji v jednej obrannej dvojici. „Uvidíme, či opäť dostaneme túto možnosť. Posledné tri zápasy v Slovane sme hrali spolu. Poznáme sa z reprezentácie od pätnástich rokov,“ prezradil Golian.

Reprezentanti patria do širšej nominácie. Vlani bojovali až do poslednej fázy o svetový šampionát v Lotyšsku. „Minulý rok mi chýbalo trošku sebavedomia. Bol to môj prvý rok v reprezentácii. V sezóne som mal lepšie i horšie momenty. Myslím, že som bol krôčik od majstrovstiev sveta. Andrej sa nešťastne zranil a ostali sme traja mladí obrancovia, z ktorých nakoniec cestoval iba jeden. Bol to František Gajdoš, ktoré si vybrali. Bolo to na rozhodnutí trénerov. Viem, že na svojej hre musím celkovo veľa vecí zlepšiť. Nepociťujem, že by to bola iba jedna konkrétna vec,“ vysvetlil Beňo.

„Zlomil som si ruku. Bol som však vďačný, že som dostal príležitosť ukázať sa v príprave. Ako by to dopadlo, nikto nevie,“ upresnil Golian. Slovenskí hokejisti odohrajú na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2023 dve stretnutia proti Nórsku a Lotyšsku. Zverenci Craiga Ramsayho obhajujú vlaňajšie víťazstvo.